'충격, 사우디 가려다가 부모 반대로 접었다' 일본 국대 미드필더 가마다의 중동 진출 무산 고백..반응 폭발 '부모님 나이스, 진심으로 리스펙트'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Japan - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 20, 2026 Japan's Daichi Kamada celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 국가대표 에이스 가마다 다이치(크리스털 팰리스)가 사우디아라비아 프로리그 진출을 실제 검토했다가 부모의 반대로 그만둔 사실을 공개했다.

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일본 매체 사커다이제스트웹은 북중미월드컵에서도 활약한 일본 대표 미드필더 가마다의 충격 발언이 반향을 일으키고 있다고 2일 보도했다. 크리스털과 계약을 연장한 만 29세의 가마다는 최근 TV아사히가 유튜브를 통해 공개한 인터뷰에서 사우디 리그로의 이적을 검토했었다는 사실을 밝혔다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Japan's Daichi Kamada reacts REUTERS/Issei Kato

그는 인터뷰에서 "작년 겨울쯤까지는 정말 사우디아라비아 진출을 검토했다. 실제로 오퍼도 있었기 때문에 '인생 졸업'하러 가볼까 생각했었다. 그걸 지난 3월쯤 결정하려고 부모께 전화했더니, 기뻐하실 줄 알았는데 그렇지 않았다"고 말했다. 가마다에 따르면 부모는 그에게 '지금 타이밍에선 절대로 (이적을) 그만뒀으면 좋겠다' 같은 뉘앙스로 조언했다고 한다. 엄청난 연봉 금액 차이가 있었기 때문에 기뻐하실 줄 알았는데 전혀 그렇지 않았다고 한다.

가마다의 이 코멘트는 인터넷 상에서 큰 반향을 일으켰다. "아직 중동에 가기엔 이르지" "아직은 프리미어리그에서 힘내라는 뜻" "가마다 아빠인지 엄마인지는 모르겠지만 잘했다" "효도하려는 셈 치고 빅 머니를 선택하려고 했던 거구나" "잘 알고 계시는 부모님이네" "부모님 나이스. 너무 훌륭하시다" "가마다의 부모님께는 팬 일동 고개를 들 수가 없네" "가마다의 부모님, 사우디의 거액 오퍼를 막다니 그야말로 너무 파인 플레이" "눈앞의 거액의 돈보다 커리어를 우선시하는 부모님의 흔들리지 않는 태도, 진심으로 리스펙트밖에 없다" 등의 반응이 올라왔다. 가마다의 사우디 진출을 막은 부모의 결정을 칭찬하는 반응이 다수였다고 한다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Japan Training - Southern Methodist University, Dallas, Texas, U.S. - June 24, 2026 Japan's Daichi Kamada and teammates during training REUTERS/Issei Kato

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1996년생인 가마다가 '오밀 머니'를 앞세운 사우디 리그의 러브콜을 뿌리치기는 쉽지 않았을 것이다. 그의 부모가 막지 않았다면 가마다는 무대를 중동으로 옮겼을 것이다.

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그는 크리스털과 2027년 6월까지 계약돼 있다. 그는 크리스털의 지난 시즌 유럽 컨퍼런스리그 우승에 기여했다. 가마다는 북중미월드컵에서 일본 대표로 참가해 2골을 터트렸다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com