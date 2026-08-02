[오피셜]김민재-노이어-키미히 왔다! 바이에른 뮌헨, 제주 입성...4일 제주SK와 맞대결

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[스포츠조선 박찬준 기자]김민재, 마누엘 노이어, 요주아 키미히, 루이스 디아스가 제주로 왔다.

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바이에른 뮌헨은 2일 오후 제주국제공항을 통해 입국했다. 바이에른은 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 제주SK와 '아우디 풋볼 써밋 2026' 친선경기를 치른다. 유럽 빅클럽이 제주에 온 것은 바이에른이 처음이다.

예상대로 몇몇 핵심 자원들이 빠졌다. 2026년 북중미월드컵 여파 때문이다. 빈센트 콤파니 바이에른 감독은 일찌감치 "8강 이상에 간 선수들은 프리시즌에 참가하지 않는다"는 뜻을 전했다. 4강에 오른 잉글랜드의 해리 케인, 프랑스의 마이클 올리세, 다요 우파메카노는 명단에서 제외됐다. 부상 중인 자마 무시알라, 알폰소 데이비스, 세르쥬 나브리도 이름을 올리지 못했다.

바이에른은 이들을 제외하고, 정예 멤버로 제주땅을 밟았다. 김민재를 필두로, 독일 대표팀에서 뛰었던 노이어, 키미히, 알렉산다르 파블로비치, 요나탄 타가 모두 제주에 입성했다. 이외에도 콜롬비아의 공격수 루이스 디아스를 비롯해 콘라트 라이머, 요시프 스타니시치, 주앙 팔리냐, 이토 히로키 등도 한국에 왔다. 올 여름 프랑크푸르트에서 영입된 너새니얼 브라운도 합류했다.

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몇몇 선수들의 투어 불참으로 바이에른은 7명의 유스 선수들을 명단에 포함시켰다. 팀 빈더, 마이콘 더글라스 카르도주, 귀도 델라 로베레 등 바이에른이 자랑하는 유망주들이 함께 했다.

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바이에른은 5일까지 제주에 머문 뒤 홍콩으로 이동한다. 7일 홍콩 카이탁 스포츠파크에서 애스턴빌라와 맞대결을 펼친다. 15일 독일에서 라이프치히와의 친선 경기를 끝으로 프리시즌 일정을 마무리한다.

바이에른은 도르트문트와의 독일 슈퍼컵을 시작으로 시즌을 시작한다. 개막전은 슈투트가르트와 치른다. 초반 빡빡한 일정을 감안하면, 일찌감치 몸상태를 올려야 하는 바이에른이다. 이번 제주와의 경기에 많은 공을 들일 전망이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com