밖에서 떠드는 건 쉽다, "결정을 내려보지 않은 사람들은 그 압박감을 이해 못해" 현 세태를 관통하는 사이다 발언

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구대표팀이 2026년 북중미월드컵 32강 브라질전에서 소극적인 경기 운영으로 탈락을 초래했다는 주장이 결과론적인 이야기일뿐이라는 의견이 나왔다.

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전 쾰른 유스팀 개발 디렉터이자 일본 축구에 정통한 클라우스 파브스트는 최근 한 인터뷰에서 '일본의 월드컵'에 대해 "먼저 32강, 그 다음 16강, 이렇게 한 걸음씩 나아가는 게 중요하다"며 "운도 중요한 요소이지만, 모든 나라가 그런 식으로 여기까지 왔다고 생각한다"라고 말했다.

그는 "일본은 정말 대단했다. 특히 조직력이 인상적이었다. 현대적인 시스템과 전술을 구사했고, 중앙 수비진이 탄탄한 모습이었다. 골키퍼를 포함한 전반적인 (수비)안정감은 일본 축구의 수준이 높아지고 있음을 분명히 보여주는 증거"라고 평했다.

일본은 브라질과 32강전에서 1대2로 역전패하며 월드컵 본선 토너먼트 첫 경기 탈락 징크스를 이번에도 씻어내지 못했다. 파브스트는 "일본이 다른 팀을 만났다면, 더 높은 곳까지 진출할 수 있었을 거라고 생각한다. 브라질이 역사상 가장 강한 팀은 아니었지만, 브라질다운 실력을 보여줬다. 경기 흐름을 바꿀 수 있는 선수들의 비중 면에서 여전히 브라질이 우세했다"라고 말했다.

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일각에선 브라질전에서 선제골을 넣고 잠그는 전략을 펼친 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독의 결정을 비판하고 있다. 일본이 더 공격적으로 나서야 했는지, 더 나은 전략은 없었는지에 대한 논의가 활발하다.

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파브스트는 "경기가 끝난 후에는 누구나 무슨 말이든 할 수 있다. 마티아스 잠머가 말했듯이, 경기 중에 결정을 내려야 하는 상황을 겪어보지 않은 자들은 그 엄청난 압박감과 스트레스를 이해하지 못할 수 있다"며 "하지만 스트레스와 압박감은 정상적인 판단력을 쉽게 저해할 수 있다. 특히 큰 무대에선 압박감이 상상을 초월한다. 고민하는 사이에 시간은 눈깜짝할 사이에 지나간다"라고 말했다.

이어 "잉글랜드도 (아르헨티나전에서)수비를 강화했는데, 결국 그것이 실수로 판명되었다"며 "하지만 외부에서 모든 것을 파악할 수 없다는 점을 기억해야 한다. 개인적으로 일본이 잘못된 방식으로 경기를 펼쳤다고 생각하지 않는다. 경기 막판에 실점한 것은 분명 실수였지만, 그건 어느나라에서든 일어날 수 있는 일"이라고 옹호했다.

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파브스트는 일본 축구와의 인연에 대해 "20년 전 일본을 처음 방문했다. 그때와 비교하면 일본 축구의 발전은 경이롭다. 그리고 그 성장은 아직 멈추지 않았다고 생각한다"라고 했다. 조언도 곁들였다. "일본 선수들은 예의 바르고 타인을 존중하는 문화를 가지고 있다. 이는 훌륭한 강점이며, 나는 그들을 매우 존경한다. 하지만 세계적인 수준의 경기에선 틀을 깨고 자신을 표현하며 자신감있게 행동할 수 있는 능력도 필요하다. 일본이 앞으로 더 노력하고 발전시켜야 하는 부분이라고 생각한다"라고 강조했다.

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파브스트는 "유럽챔피언스리그와 같은 최고 수준의 무대에서 뛰는 건 자연스럽게 큰 대회 경험을 쌓을 수 있게 해준다. 그렇기 때문에 일본 선수들이 유럽 무대에 가서 뛰는 것은 매우 의미가 있다"며 "물론, 그곳에서 뛴다고 모든 일이 순조롭게 풀리는 것은 아니다. 독일 대표팀에도 챔피언스리그 경험이 풍부한 선수들이 많았지만, 결과는 모두가 알고 있지 않나"라고 자국 대표팀의 실패를 예로 들어 말을 이어갔다. 독일은 월드컵 32강에서 파라과이에 패했다.

파브스트는 "나는 선수들에게 항상 '왜 그런 결정을 내렸는지 설명할 수 있어야 한다'라고 말한다. 설령 자신이 내린 결정이 옳지 않다고 생각하더라도 말이다"라며 단순히 큰 무대에서 뛰는 데 안주하지 말고 직접 결정을 내릴 수 있는 상황 판단 능력과 책임감을 키워야 한다고 조언했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com