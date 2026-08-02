데 제르비도 모르는 히샬리송 속내, 이번에는 토트넘 정말 떠나나…첼시전 결승골, 사비뉴→각포 이적설! 아무도 모르는 안갯속 거취

토트넘 SNS

epa13145394 Tottenham's Richarlison celebrates after scoring during the Sydney Super Cup match between Chelsea FC and Tottenham Hotspur at Accor Stadium in Sydney, Australia, 01 August 2026. EPA/DAVID NEILSON AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

epa13145265 Tottenham's Sandro Tonali celebrates after scoring during the Sydney Super Cup match between Chelsea FC and the Tottenham Hotspur at Accor Stadium in Sydney, Australia, 01 August 2026. EPA/DAVID NEILSON AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

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[스포츠조선 김성원 기자]히샬리송(토트넘)의 거취가 안갯속이다.

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토트넘은 1일 호주 시드니의 아코르 스타디움에서 열린 첼시와의 2026~2027 프리시즌 친선경기에서 10명이 싸우는 수적 열세에도 2대1로 승리했다. 전반 17분 '1억파운드의 사나이' 신입 산드로 토날리가 드디어 토트넘 데뷔골을 작렬시켰다.

그러나 토트넘의 리드는 오래가지 못했다. 첼시는 전반 21분 이스테방이 동점골을 터트리며 승부를 원점으로 돌렸다.

토트넘은 후반 시작과 함께 악재를 만났다. 교체투입된 센터백 케빈 단소가 4분 만에 레드카드를 받았다. 상대의 명백한 득점 기회를 파울로 제지하며 퇴장당했다.

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친선경기에서 승패는 의미없지만 토트넘은 고군분투했다. 경기 종료 전 미소가 찾아왔다. 히샬리송이 후반 추가시간인 47분 극적인 역전골을 터트렸다. 제이미 돈리의 슈팅이 골대맞고 흘러나오자 침착하게 왼발로 골망을 흔들었다.

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히샬리송이 화제였다. 토트넘은 2022년 여름 에버턴에서 활약한 히샬리송을 품에 안았다. 이적료는 무려 6000만파운드(약 1170억원)였다. 하지만 매 시즌 '이적설'이 제기되고 있다.

epa13145388 Tottenham's Richarlison (R) celebrates with teammates after scoring during the Sydney Super Cup match between Chelsea FC and the Tottenham Hotspur at Accor Stadium in Sydney, Australia, 01 August 2026. EPA/DAVID NEILSON AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

그는 첫 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 27경기에 출전해 단 1골에 그쳤다. 2023~2024시즌에는 EPL 28경기에서 11골을 터트렸지만 고비마다 부상도 발목을 잡았다. '유리몸'이라는 불명예를 안았다.

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2024~2025시즌에도 가다, 서다를 반복했다. 쉼표의 시간이 훨씬 길었다. 히샬리송은 EPL에서 15경기에 출전했는데 선발 출전은 단 4경기에 불과하다. 득점도 4골이 전부였다.

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지난 시즌에는 그나마 이름값을 했다. 히샬리송은 EPL 32경기에 출전해 11골을 터트렸다. 그는 2027년 6월 토트넘과 계약이 종료된다.

로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 경기 후 계약 마지막 해에 접어든 히샬리송이 올여름 팀을 떠날 것인지에 대한 질문을 받았다. 그는 "나는 그를 선수로서도, 인간으로서도 좋아하지만 잘 모르겠다. 그는 태도와 행동 면에서 정말 훌륭하다. 하지만 결국 우리는 그가 하고 싶은 일을 존중해야 한다"고 밝혔다.

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히샬리송이 떠나고 싶어하는지에 대한 질문에도 "잘 모르겠다. 그가 때로는 남고 싶다고 하고, 때로는 떠나고 싶다고 해서 잘 이해가 안된다. 어쨌든 우리는 이야기를 나눠봐야 한다. 아무 문제는 없다. 그는 정말 좋은 사람"이라고 강조했다.

그리고 "내 생각에 그는 여전히 중요한 선수다. 히샬리송 같은 스트라이커를 찾기는 쉽지 않다. 그는 골을 넣는 선수다. 지난 시즌 12골을 넣었는데, 운이 좋아서가 아니라 골 넣는 법을 알고 있기 때문이다. 경기 운영 방식도 알고 있다"며 "팀 동료, 구단, 스태프 모두 그를 좋아한다. 그는 매일 진지하게 열심히 훈련하고, 경기장에서 보여주는 그의 모습에 대해서는 흠잡을 데가 없다"고 덧붙였다.

토트넘은 공격 자원을 더 영입할 계획을 세우고 있다. 맨시티의 사비뉴와 리버풀의 코디 각포가 토트넘 이적설에 휩싸였다. 이들이 모두 토트넘에 둥지를 튼다면 히샬리송은 '아웃'이 불가피하다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com