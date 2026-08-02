"며칠, 혹은 몇 주 안에 떠날 것"...빅리그 이적 예고한 '韓 축구 미래' 배준호, 프리시즌 발렌시아전 마지막 출전이었나→"새 시작 적기"

2026북중미 월드컵에 출전하는 A대표팀 본진이 18일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국했다. 배준호가 인터뷰하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.18

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호의 이적에 대한 긍정 신호가 계속해서 나오고 있다.

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영국의 풋볼리그월드는 1일(한국시각) '스토크시티 선수 4명은 9월 1일까지 팀을 떠나고 싶어할 것이 분명하다'고 보도했다.

풋볼리그월드는 '스토크는 이적시장 종료까지 몇몇 선수들의 방출도 예상된다. 더 많은 선수들이 팀을 떠날 것으로 예상되는 가운데, 팀을 떠나고 싶어할 것으로 보이는 네 명의 선수를 살펴본다'며 배준호도 그 중 한 명으로 조명했다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 론도 훈련에 나선 배준호 이동경 강상윤의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

배준호에 대해서는 '배준호는 지난 3시즌 동안 스토크 시티에서 뛰며 모든 대회를 통틀어 134경기에 출전했다. 그 기간 동안 단 8골 14도움에 그치며 기대에 미치지 못하는 모습을 자주 보여주었고, 그 과정에서 스토크 팬들을 실망시켰다. 계약 기간이 1년 남은 지금, 새로운 시작을 할 적절한 시기인 듯하다'며 '리옹으로부터 350만 유로의 제안을 받았고, 개인 합의는 문제가 없다. 다만 스토크가 더 많은 금액을 요구하는 것으로 보인다'고 전했다.

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이어 '배준호가 시즌 개막전에서 스토크 유니폼을 입고 나온다면 놀라운 일이 될 것이며, 이적은 앞으로 며칠 또는 몇 주 안에 떠날 것으로 예상된다'고 덧붙였다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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한국 축구의 미래를 책임질 최고의 재능, 배준호는 2022년 대전하나시티즌에서 프로 데뷔 후 꾸준히 성장세를 보였다. 2023년 U-20(20세 이하) 월드컵에서 한국의 4강행을 이끈 배준호는 이름을 알리며 재능을 뽐냈다. 이후 유럽 구단의 러브콜을 받은 배준호의 선택은 잉글랜드 챔피언십의 스토크시티였다.

꿈에 그리던 유럽 무대, 무리한 선택보다 성장할 수 있는 선택지를 택했다. 적응도 오래 걸리지 않았다. 첫 시즌이었던 2023~2024시즌 38경기에 출전해 2골 5도움을 기록하며 존재감을 키웠다. 입지가 공고했다. 2025~2026시즌 45경기에 출전하며 확실한 주전으로 활약한 배준호에게 유일한 아쉬움은 도약이었다. 이런 상황에서 리옹이 손을 내밀었다. 최적의 선택지가 될 수 있다. 유럽챔피언스리그 진출권인 리옹은 스토크보다 훨씬 큰 구단이며, 유럽 내 입지도 공고하다. 최근 2선 선수들의 이탈이 유력해지며 배준호에게 제안을 건넨 것으로 보인다.

사진=배준호 SNS 캡처

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다만 아직 이적이 진전됐다는 소식은 나오지 않으며 협상에 시간이 필요한 것으로 예상된다. 배준호는 현재 스토크에서 프리시즌 일정을 소화 중이다. 배준호는 2일 영국 스토크-온-트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 발렌시아와의 경기에서 후반 31분 교체 출전했다. 팀은 발렌시아와 1대1 무승부를 기록했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com