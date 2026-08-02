'충격, 양민혁의 이름이 없다' 첼시에 극적 역전승 거둔 토트넘 데 제르비 감독, 미래 밝힌 유망주 4명 콕 찍었다..'일본 다카이 고타를 언급했다'

Soccer Football - Pre-Season Friendly - Sydney Super Cup - Sydney FC v Tottenham Hotspur - Allianz Stadium, Sydney, Australia - July 29, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi during the press conference after the match REUTERS/Hollie Adams

양민혁 캡처=토트넘 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"우리는 매우 중요한 10일을 함께 잘 해냈다."

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토트넘의 새 사령탑 로베르토 데 제르비 감독은 호주 시드니에서 첼시를 2대1로 꺾고 프리시즌 3경기 무패 기록을 기록했다. 호주-뉴질랜드 프리시즌 일정을 마친 토트넘은 영국 런던으로 복귀한다. 데 제르비 감독은 이번 프리시즌 투어에 대해 매우 만족감을 드러냈다.

지난 2025~2026시즌 프리미어리그 17위로 마지노선에서 힘겹게 1부 잔류한 토트넘은 지난 10일 동안 세차례 친선경기를 가졌다. 오클랜드FC를 2대0으로 제압하고, 시드니FC와 1-1로 비긴 뒤 승부차기 승리를 거두었으며, 1일에는 한명이 레드카드 퇴장 이후 하프타임 이후 대부분의 시간을 10명으로 싸웠음에도 런던 라이벌 첼시를 눌렀다.

Tottenham's Richarlison greets supporters at the end of the Sydney Super Cup football match between Tottenham Hotspur and Sydney FC at the Allianz Stadium in Sydney on July 29, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

데 제르비 감독은 "우리는 매우 중요한 10일을 함께 보냈다. 우리는 일을 매우 잘 해냈다"라며 "이 선수들과 함께 일하게 돼 좋다. 런던에 있는 다른 선수들, 벤탄쿠르, 파페 사르, 마르코스 세네시, 모하메드 쿠두스와 함께 일할 수 있기를 기대하고 있다"고 말했다. 벤탄쿠르, 사르, 세네시는 북중미월드컵에 참가했고, 쿠두스는 부상에서 회복 중이다.

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이번 투어는 신규 영입한 산드로 토날리, 앤디 로버트슨 뿐만 아니라 촉망받는 유망주들에게 경기 출전 시간을 줄 수 있었다. 히샬리송의 결승골로 첼시를 제압했다. AFP통신은 첼시전에선 토날리, 아치 그레이, 벤 데이비스, 로버트슨, 루카스 베리발의 중요성을 강조했다고 전했다.

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또 데 제르비 감독은 몇몇 미래의 유망주들도 콕 집어 언급했다. "말라카이 하디, 리오 키에레마텐, 타이 홀, 다카이 고타 같은 어린 선수들에 대해 정말 기쁘다. 그들은 이 기간 동안 우리에게 매우 중요했고, 매우 좋은 선수들이었다"고 말했다. 한국 출신 양민혁의 이름은 거론되지 않았다. 양민혁은 이번 투어에 동참했다. 그는 첼시전에선 출전 기회를 잡지 못했다. 양민혁의 새 시즌 토트넘 1군 잔류가 쉽지 않아 보인다. 토트넘과 2030년 6월까지 계약돼 있는 양민혁은 다른 클럽으로 임대를 떠날 수도 있다.

일본 출신 다카이 고타 캡처=토트넘 구단 SNS

데 제르비 감독은 첼시전 후반 시작 3분 만에 수비수 케빈 단소가 무모한 태클로 퇴장당하며 수적으로 불리했지만 토트넘 선수들이 침착함을 유지했고, 또 결승골까지 뽑은 것에 특히 만족했다.

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그는 새 시즌 정규리그 개막전(23일)에서 브렌트포드를 상대로도 투지를 보고 싶어 했다. 데 제르비 감독은 "습관을 바꾸는 것이 중요하다. 지난 두 시즌 동안 결과 측면에서 우리의 습관이 좋지 않았다"면서 "우리가 경기를 이기고, 경합에서 승리하고, 세컨드볼을 따내고, 경기장 모든 위치에서 잘 뛰는 것이 중요하다"고 말했다.

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토트넘은 앞으로 프리시즌 헤타페전(8일), 호펜하임전(15일, 16일)을 앞두고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com