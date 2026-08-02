'충격, 양민혁의 이름이 없다' 첼시에 극적 역전승 거둔 토트넘 데 제르비 감독, 미래 밝힌 유망주 4명 콕 찍었다..'일본 다카이 고타를 언급했다'

[스포츠조선 노주환 기자]"우리는 매우 중요한 10일을 함께 잘 해냈다."
토트넘의 새 사령탑 로베르토 데 제르비 감독은 호주 시드니에서 첼시를 2대1로 꺾고 프리시즌 3경기 무패 기록을 기록했다. 호주-뉴질랜드 프리시즌 일정을 마친 토트넘은 영국 런던으로 복귀한다. 데 제르비 감독은 이번 프리시즌 투어에 대해 매우 만족감을 드러냈다.
지난 2025~2026시즌 프리미어리그 17위로 마지노선에서 힘겹게 1부 잔류한 토트넘은 지난 10일 동안 세차례 친선경기를 가졌다. 오클랜드FC를 2대0으로 제압하고, 시드니FC와 1-1로 비긴 뒤 승부차기 승리를 거두었으며, 1일에는 한명이 레드카드 퇴장 이후 하프타임 이후 대부분의 시간을 10명으로 싸웠음에도 런던 라이벌 첼시를 눌렀다.
데 제르비 감독은 "우리는 매우 중요한 10일을 함께 보냈다. 우리는 일을 매우 잘 해냈다"라며 "이 선수들과 함께 일하게 돼 좋다. 런던에 있는 다른 선수들, 벤탄쿠르, 파페 사르, 마르코스 세네시, 모하메드 쿠두스와 함께 일할 수 있기를 기대하고 있다"고 말했다. 벤탄쿠르, 사르, 세네시는 북중미월드컵에 참가했고, 쿠두스는 부상에서 회복 중이다.
이번 투어는 신규 영입한 산드로 토날리, 앤디 로버트슨 뿐만 아니라 촉망받는 유망주들에게 경기 출전 시간을 줄 수 있었다. 히샬리송의 결승골로 첼시를 제압했다. AFP통신은 첼시전에선 토날리, 아치 그레이, 벤 데이비스, 로버트슨, 루카스 베리발의 중요성을 강조했다고 전했다.
또 데 제르비 감독은 몇몇 미래의 유망주들도 콕 집어 언급했다. "말라카이 하디, 리오 키에레마텐, 타이 홀, 다카이 고타 같은 어린 선수들에 대해 정말 기쁘다. 그들은 이 기간 동안 우리에게 매우 중요했고, 매우 좋은 선수들이었다"고 말했다. 한국 출신 양민혁의 이름은 거론되지 않았다. 양민혁은 이번 투어에 동참했다. 그는 첼시전에선 출전 기회를 잡지 못했다. 양민혁의 새 시즌 토트넘 1군 잔류가 쉽지 않아 보인다. 토트넘과 2030년 6월까지 계약돼 있는 양민혁은 다른 클럽으로 임대를 떠날 수도 있다.
데 제르비 감독은 첼시전 후반 시작 3분 만에 수비수 케빈 단소가 무모한 태클로 퇴장당하며 수적으로 불리했지만 토트넘 선수들이 침착함을 유지했고, 또 결승골까지 뽑은 것에 특히 만족했다.
그는 새 시즌 정규리그 개막전(23일)에서 브렌트포드를 상대로도 투지를 보고 싶어 했다. 데 제르비 감독은 "습관을 바꾸는 것이 중요하다. 지난 두 시즌 동안 결과 측면에서 우리의 습관이 좋지 않았다"면서 "우리가 경기를 이기고, 경합에서 승리하고, 세컨드볼을 따내고, 경기장 모든 위치에서 잘 뛰는 것이 중요하다"고 말했다.
토트넘은 앞으로 프리시즌 헤타페전(8일), 호펜하임전(15일, 16일)을 앞두고 있다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com