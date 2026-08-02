'韓 최초 입성' 이강인 내보내더니...이제 한국 대신 일본이다, HERE WE GO 확인! "PSG, 日 수문장 프로젝트 직접 제시 후 설득 중"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)의 계획은 이제 한국이 아닌 일본을 향한다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 2일(한국시각) 개인 SNS를 통해 'PSG가 스즈키 자이온에게 프로젝트를 제기하며, 선수의 승인을 얻기 위해 노력을 기울이고 있다'고 보도했다.

로마노는 'PSG는 이미 파르마와 진전된 협상을 할 준비가 됐다. 유벤투스 또한 자이온을 원하지만, 그들의 초기 제안은 거절당한 상태다'고 전했다.

AFP연합뉴스

스즈키는 가나인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어나 일본에서 처음 프로 무대를 밟았다. 우라와 레즈에서 데뷔해 이후 2023년 신트트라위던으로 이적했다. 이적할 당시에도 맨체스터 유나이티드 이적설이 등장하는 등 빅클럽들과 이름이 연결됐다. 2024년 여름 이적시장에서는 세리에A 파르마로 향하며 유럽 5대 리그에 발을 들였다. 파르마에서 직전 시즌까지 주전 골키퍼로 활약했다.

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유럽 진출 초기에는 우려도 있었다. 발밑을 활용한 탁월한 패스 실력, 킥 능력은 높은 평가를 받지만, 불안한 볼 처리 등은 약점으로 여러 차례 지적을 받았다. 특히 2024년 카타르 아시안컵에서는 지나친 실수 문제로 질타를 받았고, 대회 종료 후 각종 매체에서 워스트11에 뽑히는 굴욕을 당하기도 했다. 하지만 파르마에서 선수로서 도약에 성공한 자이온은 최근 평가가 계속 높아지고 있다.

AFP연합뉴스

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활약과 함께 빅클럽들의 관심을 받고 있다. 맨유, 바이에른 뮌헨 등이 거론됐던 자이온은 이제 PSG의 본격적인 영입 대상으로 떠올랐다. 뤼카 슈발리에의 활약이 아쉬웠떤 상황, PSG는 자이온을 대안으로 고려 중인 것으로 보인다.

자이온 영입은 그간 이강인을 통해 아시아 시장에 꾸준히 발을 들였던 PSG에게 또 하나의 루트를 제공할 수 있다. 한국 선수 최초로 PSG 유니폼을 입은 이강인은 엄청난 유니폼 판매량 등 아시아 시장 내 PSG의 입지를 넓혔다. 일본 대표팀 내 인기 선수인 자이온을 통해 한국에 이어 일본 시장까지 노릴 가능성이 충분하다. 올여름 또 한 명의 아시아 스타가 PSG 유니폼을 입을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com