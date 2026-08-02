'韓 역대 최초' 한국 골키퍼 유망주 품은 바이에른 뮌헨, 제주 입성 완료...김민재-노이어 등장→4일 제주SK와 본경기

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[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨이 제주에 입성했다.

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바이에른 뮌헨은 2일 오후 제주국제공항을 통해 입국했다. 바이에른은 앞서 2024년 8월 당시 한국에 방문했던 바 있다. 당시 토트넘과의 친선 경기를 서울월드컵경기장에서 진행했다. 이번 내한은 첫 방문 이후 2년 만에 다시 이뤄졌다.

이후 한국 팬들과의 소통을 위해 2025년 서울에 공식 사무소를 개설했고, 뮌헨과 LAFC가 설립한 레드앤드골드 풋볼(Red&Gold Football)의 파트너 구단으로 제주와 돈독한 관계를 맺었다. 그 덕분에 이번 경기까지 성사됐다. 유럽 빅클럽이 제주에 온 것은 바이에른이 처음이다. 바이에른은 오는 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 제주SK와 '아우디 풋볼 써밋 2026' 친선경기를 치른다.

사진=바이에른 뮌헨 SNS 캡처

명단에는 아쉽게도 핵심 선수 중 일부가 빠졌다. 2026년 북중미월드컵에 따른 어쩔 수 없는 결정이었다. 빈센트 콤파니 바이에른 감독은 일찌감치 "8강 이상에 간 선수들은 프리시즌에 참가하지 않는다"고 밝혔다. 핵심 공격수 해리 케인을 비롯해, 마이클 올리세, 다욧 우파메카노(이상 프랑스), 자말 무시알라, 세르쥬 그나브리(이상 독일) 등이 명단에서 빠졌다.

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다만 김민재를 비롯해 다른 주요 선수들은 명단에 포함됐다. '리빙 레전드' 마누엘 노이어와 요슈아 키미히, 요나탄 타, 루이스 디아스 등 지난 시즌 주축이었던 선수들 중 일부는 함께 한국에 왔다.

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바이에른은 이번 투어에 앞서 한국 유망주인 허재원도 품었다. 한국 골키퍼 중 역대 최초로 빅클럽에 직행한 선수다. 제주가 애지중지 키운 유망주인 허재원은 지난해 제주SK U-18팀 소속으로 2025년 U-17 월드컵 최종 명단 승선하며 주가를 높였다. 2026시즌을 앞두고 제주SK와 준프로 계약까지 체결했다. 'FC 바이에른 월드스쿼드'를 통해 성장한 허재원은 바이에른의 러브콜을 받으며 임대 이적까지 성공했다. 정우영, 이현주에 이어 세 번째로 바이에른2에서 뛰는 선수가 됐다.

한편 바이에른은 이번 제주 일정을 5일까지 마무리하고 홍콩으로 떠난다. 7일 홍콩 카이탁 스포츠파크에서 애스턴빌라와 맞대결을 펼치며, 15일 독일에서 열리는 라이프치히와의 친선 경기를 끝으로 프리시즌 일정을 마칠 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com