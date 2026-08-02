'중원이 강력해진다' HERE WE GO 속보! EPL 챔피언 아스널, 브라질 국대 미드필더 브루노 기마랑이스 영입 임박..'뉴캐슬 이적 그린라이트, 이미 대체 선수 찾는 중'

브루노 기마랑이스 캡처=파브리지오 로마노 SNS

Brazil's Bruno Guimaraes (8) celebrates his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널이 브라질 국가대표 미드필더 브루노 기마랑이스 영입을 사실상 마무리 하는 수순이다. 원 소속팀 뉴캐슬 유나이티드가 기마랑이스를 이적시키는 쪽으로 정했고, 협상이 마무리돼 가고 있다고 한다.

Advertisement

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 2일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '브루노 기마랑이스의 아스널 합류가 매우 가까워졌다. 그린라이트가 임박했다'고 보도했다. 로마노에 따르면 뉴캐슬 구단은 내부적으로 기마랑이스가 클럽을 떠나는 걸 용인했다고 한다. 이미 그가 떠나는 걸 기정사실로 하고 대체자를 찾고 있다고 한다. 뉴캐슬의 새 사령탑인 미티야스 야이슬레 감독과 대체 선수를 논의 중이라고 한다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Brazil's Bruno Guimaraes in action with Norway's Patrick Berg REUTERS/Carlos Barria

이미 기마랑이스는 아스널 구단과 개인 합의를 마친 상태였다. 개인 조건 합의를 끝낸 후 두 구단 간의 이적료 합의가 되길 기다렸다. 두 구단의 모든 조건 합의가 끝나는 대로 기마랑이스는 런던으로 이동해 메디컬 테스트를 받을 예정이라고 한다.

기마랑이스가 아스널 중원에 가세할 경우 스쿼드가 매우 두터워진다. 아스널 중원의 핵심인 데클런 라이스, 마틴 수비멘디, 루이스 스켈리 등과 다양한 조합을 이룰 수 있다. 프리미어리그, 유럽챔피언스리그, 리그컵 등 여러 대회를 준비해야 하는 상황에서 탄탄한 중원 자원은 미켈 아르테타 감독에게 큰 힘이 될 수 있다.

Advertisement

1997년생인 기마랑이스는 2022년 1월, 프랑스 리옹에서 뉴캐슬로 이적했다. 당시 그의 이적료는 4210만유로였다. 기마랑이스는 2028년 6월까지 계약돼 있다. 그는 지난 시즌을 끝으로 뉴캐슬 구단에 이적을 요청해다. 그와 중원을 책임졌던 이탈리아 국가대표 산드로 토날리는 지난달 아스널의 북런던 라이벌 토트넘으로 이적했다. 토날리의 이적료는 1억유로였다. 기마랑이스의 현재 시장가치는 7150만유로다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Bruno Guimaraes celebrates after Gabriel Martinelli scores their second goal REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY

Advertisement

기마랑이스는 북중미월드컵에서 브라질 국가대표로 참가했다. 그는 탈압박과 전진 패스에 능하다. 좁은 공간에서 상대의 압박을 벗어나는 풋워크가 뛰어나고, 정교한 롱·숏패스로 단번에 공격 기회를 만들 줄 안다. 또 공수 전환 상황에서의 판단력이 탁월하며, 중원에서 템포와 흐름을 안정적으로 조율한다. 단점도 있다. 스피드가 빠른 편은 아니며 넓은 공간을 커버하거나 빠르고 민첩한 상대 공격수에 버거울 때가 있다. 과감하고 투지 넘치는 수비 스타일로 인해 불필요한 반칙이나 옐로카드를 자주 받는 편이다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com