"감독님, 이런 식으로 떠나는게 말이 됩니까!" 선수단 내부 불만+갈등 폭발…뉴캐슬→알아흘리 보상금만 '183억원' 지급

AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]마티아스 야이슬레 알아흘리 감독이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명가 뉴캐슬 부임을 앞둔 것으로 알려진 가운데, 알아흘리 선수들이 갑작스러운 감독 사임 소식에 불만을 드러낸 것으로 전해졌다.

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중동 매체 '윈윈'은 2일(한국시각), "야이슬레 감독의 사임은 단순한 계약 종료를 넘어, 선수단 내부 갈등으로 번졌다"며 "감독이 선수들에게 작별 인사도, 아무런 설명도 없이 갑작스럽게 떠난 방식에 대해 선수들이 불만을 품고 있다는 사실이 드러났다"라고 보도했다.

이 매체는 구단 내부 소식통을 인용해 야이슬레 감독이 사임한 이유에 대해 선수들에게 아무런 메시지를 남기지 않고 떠난 것에 대해 선수들은 크게 실망했다며, "알아흘리를 다시 일으켜 세운 주역의 갑작스러운 사임은 선수단에 큰 불만을 불러일으켰다"라고 전했다.

'윈윈'은 "문제는 감독과 선수들이 관계가 단순히 결과뿐 아니라 세 시즌 동안 쌓아온 상호 신뢰에 기반했다는 점"아라며 "그렇게 때문에 그의 사임 방식이 사임 결정 자체보다 더 큰 파장을 일으켰다"라고 밝혔다.

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'윈윈'은 야이슬레 감독의 사임이 익숙했던 전술과의 결별을 의미한다며, 시즌 초 여러모로 팀에 악영향을 미칠 수밖에 없다고 전했다.

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1988년생 독일 출신 감독인 야이슬레 감독은 2014년, 26세 나이로 일찌감치 은퇴한 후 빠르게 지도자의 길로 들어섰다. 오스트리아 클럽 레드불 잘츠부르크에서 두각을 드러낸 그는 2023년 7월 사우디 프로리그 승격팀인 알아흘리 지휘봉을 잡았다.

그는 놀랍게도 2024~2025, 2025~2026시즌 연속해서 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 우승을 이끌었다. 지난해엔 사우디 슈퍼컵까지 차지했다.

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에디 하우 감독과 갈라선 뉴캐슬은 2026~2027시즌 개막을 앞두고 야이슬레 감독에게 손을 내밀었다. 뉴캐슬이 사우디 국부가 투자한 구단이어서 '감독 이적'은 일사천리로 진행됐다. 뉴캐슬은 알아흘리측에 보상금 1100만유로(약 183억원)를 건넨 것으로 알려졌다.

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야이슬레 감독은 독일 특유의 강한 전방 압박 전술을 바탕으로 한 공격 축구를 구사한다. 선수들에게 높은 강도의 플레이를 요구하고 최대한 높은 위치에서 공을 빼앗도록 한다.

그는 같은 독일 출신인 토마스 투헬 현 잉글랜드 대표팀 감독, 제시 마치 캐나다 대표팀 감독 등에게 영감을 받았다.

지난시즌 EPL에서 12위에 머문 뉴캐슬은 지난해부터 알렉산더 이삭(리버풀), 산드로 토날리(토트넘) 등 핵심 자원을 줄줄이 떠나보냈다. 이번 여름 이적시장에선 주장 브루노 기마랑이스가 아스널과 강하게 연결되고 있다.

뉴캐슬은 지난달 30일 잉글랜드 2부 브리스톨과의 프리시즌 친선경기에서 1대4로 대패하며 불안한 출발을 보였다. 오는 24일 홈에서 리버풀을 상대로 리그 일정을 시작한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com