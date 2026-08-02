[울산 현장라인업]김현석 감독, '대어' 서울 잡은 '이동경 제로톱' 재가동→'복붙' 선발+말컹 명단제외…'2연승' 안양도 동일한 선발카드

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]4위 울산 HD와 5위 FC안양이 최정예 멤버를 앞세워 물러설 수 없는 순위 싸움에 임한다.

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김현석 울산 감독은 2일 오후 7시30분 문수축구경기장에서 열리는 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 서울전 '복붙(복사 붙여넣기)' 라인업을 가동했다. 울산은 지난 라운드에서 선두 서울을 3대1로 꺾으며 분위기 반등에 성공했다.

다시 한번 이동경 제로톱이다. 에릭과 이진현이 이동경 양 측면에서 공격을 보좌한다. 3-4-3 포메이션에서 이규성 토마스가 중원 듀오로 나서고 장시영 조현택이 양 윙백을 맡는다. 김영권 정승현 서명관이 스리백을 구축하고, 조현우가 어김없이 골문을 지킨다.

주중 울산시민축구단과의 코리아컵 3라운드에 주장 완장을 달고 출전했던 말컹은 교체명단에도 이름을 올리지 못했다. 야고, 이희균 조민서 보야니치, 이민혁 강상우 심상민 이재익 류성민이 벤치에 대기한다.

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유병훈 안양 감독도 강원전(2대1 승)과 동일한 선발진을 꺼냈다. 최건주 엘쿠라노, 유키치가 스리톱을 맡고, 마테우스, 김정현 크네제비치로 미드필드진을 꾸린다. 강지훈 이창용 권경원 김동진이 포백에 늘어서고, 김정훈이 골키퍼 장갑을 낀다.

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블레이즈, 채현우 문성우 이진용 김보경 한가람 김재현 김영찬 김다솔이 교체명단에 이름을 올렸다.

울산은 9승4무7패 승점 31로 4위에 랭크했다. 2연승 중인 5위 안양(승점 30)과는 승점 1점차다.

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올 시즌 첫 맞대결에선 1대1로 승부를 가르지 못했다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com