'손흥민 옆자리 키 큰 애' 초신성 수비수, 美→EPL 인생역전 임박…호주 역대 최고 이적료(390억원) 경신

출처=풋볼 360

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 3, 2026 Australia's Lucas Herrington looks dejected after the match as Australia are eliminated from the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 윤진만 기자]올스타전에서 '캡틴' 손흥민(LA FC)과 한 팀에서 뛴 호주 국가대표팀 수비수 루카스 헤링턴(19·콜로라도)이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 문을 두드리고 있다.

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영국 스포츠라디오 '토크스포츠'는 2일(한국시각), "EPL 승격팀 헐시티가 호주의 월드컵 스타 헤링턴 영입을 앞두고 있다'며 '헐시티는 호주 선수 최고 이적료 기록인 2000만파운드(약 390억원) 이상을 지불할 준비가 되어 있으며, 헤링턴 역시 이적에 적극적인 의사를 내비치고 있다"라고 보도했다.

'토크스포츠'에 따르면, 종전 호주 선수 최고 이적료는 해리 수타(레스터시티)가 보유한 1450만파운드(약 280억원)였다. 수비수 수타는 2023년 스토크시티에서 레스터시티로 이적했다.

헤링턴은 2026 미국프로축구(MLS) 개막을 앞두고 콜로라로와 계약을 맺어 2월에 데뷔전을 치렀다. 그는 지난 3월 호주 A대표팀 데뷔 이후 A매치 6경기에 출전하며 대표팀 내 입지도 넓혔다. 2026년 북중미월드컵에서 호주의 32강 진출에 기여했다.

Egypt's forward #10 Mohamed Salah (C) fights for the ball with Australia's defender #25 Lucas Herrington (L) during the 2026 World Cup round of 32 football match between Australia and Egypt at the Dallas Stadium in Arlington on July 3, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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MLS에서 빠르게 두각을 드러낸 헤링턴은 지난달 MLS 올스타전에 뽑혀 '주장' 손흥민이 이끄는 MLS 올스타팀 일원으로 멕시코 리가 MX 올스타를 상대했다. MLS 올스타가 손흥민의 멀티골로 4대3 승리했다. 손흥민은 최전방 공격수로 선발출전해 35분, 헤링턴은 후반 2분까지 47분을 각각 뛰었다.

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헐시티는 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십 플레이오프 우승으로 10년만에 EPL로 복귀했다. 세르게이 야키로비치 감독이 이끄는 헐시티는 EPL 잔류를 목표로 이번 여름 이적시장에서 4명의 선수를 영입했다.

전 잉글랜드 대표 골키퍼 잭 버틀랜드, 에콰도르 미드필더 오스카 잠브라노, 레프트백 맷 타겟, 일본 미드필더 모리타 히데마사가 합류했다. 대한민국 공격수 오현규(베식타시)와도 연결됐지만, 최근엔 이적설이 잠잠해진 상태다. 헐시티가 아시아 선수 영입에 적극적이라는 건 확실해 보인다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com