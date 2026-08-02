황선홍 감독 "어쩌다 여기까지 왔는지…홈 무승 오늘 끊겠다"...이정규 감독 "전반 무실점이 관건"[현장 인터뷰]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"홈 무승, 오늘 끊어야죠."

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황선홍 대전하나시티즌 감독의 각오였다. 대전과 광주FC가 무승 탈출을 노린다. 대전과 광주는 2일 오후7시30분 대전월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드를 치른다. 대전은 승점 20점으로 11위, 광주는 승점 10점으로 12위에 자리해 있다.

양 팀 모두 상황이 좋지 않다. 대전은 최근 9경기 무승을 기록하고 있다. 9경기에서 5무4패에 그쳤다. 후반기 들어 그래도 지지 않았지만, 지난 김천 상무전에서 2대3으로 패하며 분위기가 가라앉았다. 대전은 특히 올 시즌 10번의 홈경기에서 단 한 번도 이기지 못했다.

광주는 상황이 더욱 좋지 않다. 광주는 2라운드에서 인천 유나이티드를 3대2로 격파한 뒤 승리가 없다. 18경기 무승이다.

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공교롭게도 대전의 마지막 승리 상대는 광주였다. 대전은 11라운드에서 광주 원정을 떠났는데 5대0으로 이겼다. 디오고, 김준범, 주민규가 골을 기록했고 정재희는 멀티골을 터트렸다. 대전은 이날의 재현을, 광주는 이날의 설욕을 노린다.

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대전은 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 주민규가 최전방에 서고, 2선에는 서진수-마사-엄원상이 자리했다. 중원은 김봉수와 강윤성이 구성했다. 포백은 김진야-안톤-조성권-김문환이 꾸렸다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 디오고, 루빅손, 김현욱 이순민 정재희 하창래 이명재 등은 벤치에서 출발했다.

광주는 4-1-4-1로 맞섰다. 아이데일이 원톱에 섰고, 2선에는 정지훈-문민서-유제호-바루아가 포진했다. 주세종이 원볼란치로 나섰다. 포백은 박원재-주앙 페드로-반 흐루스벤-권성윤이 이뤘다. 김경민이 골문을 지켰다. 프리드욘슨, 하승운 김우진 리영직 장석환 안영규 등이 벤치에 앉았다.

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경기 전 만난 황 감독은 "힘들다. 팬들한테도 미안한 마음이 크다"고 했다. 황 감독은 최근 서포터스와 만났다. 그는 "감정의 골이 깊어질 수 있으니 직접 내가 얘기하는게 좋을 것 같았다. 좋은 시간이었다"고 했다.

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황 감독은 오늘 라인업에 대해 "날씨가 무더워서 체력적인 부분을 고려했고, 압박에 대한 부분도 생각했다"고 했다. 선발로 나선 마사에 대해서는 "90분은 힘들지만, 45분은 소화할 수 있을 것 같다. 승기를 잡기 위해 먼저 내세웠다"고 했다.

황 감독은 "90분이라고 생각하고 접근해야할 것 같다. 마음이 앞서면 어려워질 수 있다"며 "지금 결과 말고 다른건 없다. 무조건 결과가 우선돼야 한다. 어떻게 하다 여기까지 왔는지 이해가 안갈 정도다. 답답하다. 오늘 꼭 끊겠다"고 했다.

이정규 광주 감독은 "선수들의 컨디션이 좋다. 앞서 경기들도 추가골이 들어가지 않았을 뿐 내용이 괜찮았다. 코리아컵 승리로 팀 분위기가 긍정적으로 올라갔다"며 "전반을 무실점으로 마치고 후반에 준비한데로 하고 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com