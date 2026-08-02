[현장인터뷰]김현석 "'이동경 제로톱'을 계속 쓸 수 있는 건 아냐" vs 유병훈 "팀으로 울산을 상대하겠다"

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]"지금 그게(날씨) 가장 큰 걱정이다." 김현석 울산 감독은 2일 오후 7시30분 문수축구경기장에서 열리는 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 찜통더위가 최대 변수가 될 것이라고 예상했다. 김 감독은 사전 인터뷰에서 "내가 선수로 뛸 때, 하프타임에 유니폼, 축구화, 양말을 갈아신었다. 날씨가 그때보다 요즘 더 더워져서 지금 뛰는 선수들은 오죽 힘들까 싶다"라고 우려했다.

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김 감독은 38도를 육박하는 무더위에도 서울전에서 효과를 본 제로톱을 밀고 간다. 울산은 지난 라운드에서 이동경을 제로톱으로 두는 깜짝 전술로 3대1 승리하며 무승에서 벗어났다. 이날 지난 서울전과 동일한 선발 라인업을 가동한 김 감독은 "전술적으로 변화를 주지 않은 이유는 앞에 있는 공격진들이 유기적으로 잘 움직여서다. 수비를 할 때 스위칭이 잘 되고, 첫 블록을 잘 형성하고 있다. 서울전에서 승리한 것도 그것 때문"이라며 "앞선이 무너지면 체력적인 부담이 많이 생길 수 있다"라며 안양전에서도 선발 공격진을 60~70분까진 유지하겠다는 구상을 밝혔다.

김 감독은 '이동경 제로톱'을 팀 사정상 어쩔 수 없이 활용하지만, 중장기적 계획은 아님을 분명히 밝혔다. 그는 "제로톱을 쓰는 데에는 이동경에게 수비 부담을 줄이려는 차원도 있다"며 "야고를 강원의 아부달라처럼 반 경기 정도 투입하는 것이 더 위협적인 것 같기도 하다. 하지만 결국은 야고와 말컹이 좀 더 중요한 역할을 해줘야 한다"라고 말했다. 말컹은 장단지 부상으로 엔트리에서 빠졌다.

유병훈 안양 감독도 무더위 경기에 대해선 걱정이 큰 눈치다. 그는 "중대 경보까지 뜰 정도로 엄청 더운 날씨다. 인터뷰를 하러 (그라운드로)나가봤는데 푹푹 찌더라. 전용구장이다보니 더 걱정이 되기도 한다. 걱정이 되는 것도 사실이다. 경기를 관람하는 팬들도 걱정"이라고 했다.

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선수들이 평상시 에너지를 발휘하기 어려운 환경이다. 유 감독은 "무더위가 경기에 어쩔 수 없이 영향을 미친다고 생각한다. 오늘 미팅에서 선수들에게 강조한 것은 선수간 거리, 간격이 멀어지면 힘들어지까 그런 부분을 신경쓰자고 했다. 또, 공격 상황에서 슈팅을 때리고 리바운드 볼을 안 따러 간다든지, 수비에서 상대가 슈팅을 때렸는데 문전 쇄도를 안해주면 상대에게 손쉽게 실점할 할 수 있다든지, 그런 순간적인 집중력을 발휘해야 결과로 이뤄진다라고 강조했다"라고 했다.

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상대의 제로롭, 스리백 전술에 대해선 "이동경을 말 그대로 자유롭게 움직이는 전술이기 때문에 한 명이 따라다니면 힘든 상황이 생길 수 있다. 센터백들에게 미스 매치, 마크 등 해야 할 임무에 대해 이야기를 했다"라고 했다. 김 감독은 상대가 제로톱에 대비하면 그에 맞게 플랜B를 가동할 것이라고 말했다.

이번 여름 이적시장에서 안양을 떠나 울산에 둥지를 튼 토마스를 상대하는 소감에 대해선 "부담스럽긴 하다. 토마스는 정말 좋은 선수다. 그런데 우리가 토마스한테 집중하면 다른 곳에서 문제가 생길 수 있다. 우리는 팀으로 울산을 상대해야 한다"라고 말했다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com