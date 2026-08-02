마침내 홈 첫 승! '루빅손-엄원상 연속골' 대전, 광주에 2-0 완승 '9경기 무승도 탈출'...광주는 19경기 무승 수렁[현장 리뷰]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 마침내 홈 징크스를 끊었다.

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대전은 2일 오후7시30분 대전월드컵경기장에서 열린 광주FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 루빅손과 엄원상의 연속골을 앞세워 2대0 승리를 거뒀다. 9경기 무승의 수렁에 빠졌던 대전은 10경기 만에 귀중한 승점 3점을 더했다. 대전은 승점 23점으로 9위까지 뛰어올랐다. 무엇보다 마침내 홈 첫 승을 신고했다. 앞서 10번의 홈경기에서 5무5패로 단 한번도 승리가 없던 대전은 마침내 홈에서 웃었다. 반면 광주는 19경기 무승의 수렁에 빠졌다.

대전은 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 주민규가 최전방에 서고, 2선에는 서진수-마사-엄원상이 자리했다. 중원은 김봉수와 강윤성이 구성했다. 포백은 김진야-안톤-조성권-김문환이 꾸렸다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 디오고, 루빅손, 김현욱 이순민 정재희 하창래 이명재 등은 벤치에서 출발했다.

대전이 시작과 함께 좋은 기회를 놓쳤다. 전반 1분 높은 위치에서 볼을 뺏어냈다. 주민규가 파고들던 마사에게 감각적인 로빙 패스를 건넸다. 마사가 툭 찬 볼은 골대 오른쪽을 살짝 빗나갔다. 7분 마사가 먼거리서 중거리 슈팅을 시도했다. 볼은 광주 골문으로 향했지만, 김경민 골키퍼가 잘 막아냈다.

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10분에는 주민규가 날카로운 중거리 슈팅을 때렸다. 김경민 골키퍼가 멋지게 막아냈다. 13분 대전이 압박을 통해 볼을 뺏었다. 김문환이 중앙의 마사에게 내줬고, 마사는 뒤에 있던 주민규에게 연결했다. 주민규의 슈팅은 수비 맞고 나왔다. 재차 때린 슈팅은 골절되며 골키퍼에 향했다.

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15분 대전이 멋진 패스워크로 기회를 만들었다. 김봉수, 김문환, 다시 김봉수로 볼이 이어졌고, 김봉수가 파고들던 상황에서 걸려 넘어졌지만, 주심은 코너킥을 선언했다. 이어진 코너킥에서 대전에게 운이 따르지 않았다. 안톤 맞고 흐른 볼을 주민규가 노마크서 슈팅으로 연결했지만, 볼은 크로스바를 맞고 나왔다.

18분 광주가 역습에 나섰다. 아이데일이 대전 수비수가 제대로 헤더하지 못한 볼을 잡아 드리블 하며 오른발 슈팅까지 때렸다. 이창근이 잘 막아냈다. 21분 대전이 또 한번의 기회를 놓쳤다. 마사가 때린 슈팅이 수비 맞고 나오자, 뛰어들던 김봉수가 잡아 강력한 오른발 슈팅으로 연결했다. 옆그물을 때렸다.

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25분 서진수가 오른쪽에서 올린 코너킥이 조성권에 향했다. 조성권의 헤더가 약했다. 쿨링 브레이크가 진행됐다. 35분 주민규의 슈팅은 제대로 맞지 않았다. 광주가 모처럼 볼을 소유하며 공격에 나섰다. 37분 주앙 페드로가 강력한 슈팅으로 마무리했지만, 빗나갔다. 40분에는 바 루아가 먼거리서 슈팅을 시도했지만 이번에도 골대 옆을 빗나갔다.

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대전이 다시 공세에 나섰다. 중앙까지는 돌파가 됐지만, 마무리가 아쉬웠다. 대전이 마지막까지 선제골을 위해 총공세에 나섰지만, 끝내 골은 터지지 않았다. 결국 전반은 0-0으로 끝이 났다. 광주 이정규 감독이 원하는 스코어로 전반이 마무리됐다.

양 팀이 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 대전은 서진수 대신 김현욱을, 광주는 권성윤 대신 안혁주를 넣었다. 2분 대전이 좋은 기회를 놓쳤다. 마사가 과감한 압박으로 볼을 뺏었다. 중앙으로 파고들던 엄원상에게 컷백을 시도했다. 엄원상의 왼발 슈팅은 수비 맞고 아웃됐다.

1분 뒤 김현욱이 왼쪽에서 날카로운 얼리 크로스를 시도했지만 공격수에 연결되지 않았다. 대전이 또 한명을 바꿨다. 13분 김진야를 빼고 이명재를 투입했다. 17분 광주가 결정적 기회를 놓쳤다. 대전 수비수의 클리어링 미스를 바 루아가 가로챘다. 폭발적인 스피드로 돌파한 후 골키퍼와 맞선 기회에서 때린 슈팅이 골대를 살짝 벗어났다.

17분 광주가 박원재와 바 루아를 빼고 장석환과 하승운을 넣었다. 광주의 공세가 이어졌다. 아이데일이 강력한 몸싸움 후 슈팅을 때렸다. 골키퍼 선방에 막혔다. 재차 때린 슈팅은 제대로 맞지 않았다. 22분에는 박원재가 왼쪽에서 올린 볼을 아이데일이 헤더로 연결했지만 수비 맞고 나갔다.

대전이 승부수를 띄웠다. 23분 주민규와 마사를 빼고 디오고와 루빅손을 넣었다. 두번째 쿨링 브레이크가 진행됐다. 30분 대전이 마침내 선제골을 넣었다. 루빅손이 왼쪽을 돌파하며 컷백을 시도했다. 디오고에게 제대로 연결되지 않았다. 수비 맞고 흐른 볼을 루빅손이 잡았고, 침착한 오른발 슈팅으로 마침내 광주 골망을 흔들었다.

대전은 이후에도 엄원상과 루빅손, 디오고를 중심으로 공격에 나섰다. 광주도 반격을 노렸지만, 날카롭지 않았다. 불안한 리드를 이어가던 대전이 쐐기골을 넣었다. 후반 47분 김현욱이 올린 크로스를 디오고가 떨궈줬고, 엄원상이 침착하게 마무리했다. 결국 경기는 대전의 2대0 승리로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com