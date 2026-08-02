[K리그1 현장리뷰]이동경의 왼발은 미쳤다, 역전골-쐐기골 폭발 안양 3-1 역전승 이끌어…울산, 4위→2위 점프

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]울산이 이동경 원맨쇼에 힘입어 2연승을 질주했다. 단숨에 4위에서 2위로 점프했다.

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울산은 2일 오후 7시30분 문수축구경기장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 이동경의 멀티골에 힘입어 3대1 역전승했다. 지난 서울전(3대1 승)을 통해 5경기 연속 무승을 끊은 울산은 2연승을 질주하며 10승4무7패 승점 34점을 기록, 3위 전북(승점 34)을 다득점 차이로 따돌리고 4위에서 2위로 2계단 점프했다. 선두 서울(승점 43)과의 승점차를 9점으로 좁혔다. 반면 5위 안양의 무승 행진은 4경기에서 끊겼다.

울산과 안양의 선발 라인업 컨셉은 '복붙(복사+붙여넣기)였다. 나란히 지난 라운드와 동일한 선발 멤버를 기용했다. 김현석 울산 감독은 '이동경 제로톱'을 꺼냈다. 3-4-3- 포메이션에서 이동경을 최전방에 세우고 에릭과 이진현을 양 측면에 배치했다. 이규성 토마스가 중원 듀오로 나서고 장시영 조현택이 날개를 맡았다. 서명관 정승현 김영권이 스리백을 꾸렸다. 조현우가 골키퍼 장갑을 꼈다. 말컹은 장단지 부상으로 엔트리 제외됐다.

안양은 4-3-3 포메이션에서 최건주 엘쿠라노, 유키치에게 공격을 맡겼다. 마테우스, 김정현 크네제비치가 미드필드진을 구성했다. 강지훈 이창용 권경원 김동진이 포백에 늘어섰고, 김정훈이 골문을 지켰다. 유병훈 안양 감독은 핵심 윙어 아일톤의 부상 복귀 시점에 대해 "복귀한지 일주일쯤 됐다. 다음 대전전(8일)에는 경기에 나설 수 있을 것"이라고 말했다.

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

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울산은 '이동경 제로톱' 전술이었지만 '이진현 프리롤' 전술에 더 가까워보였다. 이진현은 상대 파이널 서드 지역에서 활발히 움직이며 전진패스를 받아 공격진에게 연결하는 역할을 했다. 가벼운 몸놀림과 간결한 볼 터치로, 공을 잡을 때마다 상대 수비진에 긴장감을 불어넣었다.

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먼저 골문을 두드린 쪽은 안양이었다. 6분, 강지훈이 상대 페널티 박스 우측에서 크로스를 건네받아 오른발로 때린 발리슛이 크로스에 맞고 튕겨져나왔다. 이를 엘쿠라노가 빈 골문을 향해 헤딩슛을 시도했는데, 공인 다시 크로스바를 때렸다.

위기를 모면한 울산은 서서히 공세를 높였다. 15분, 석연찮은 판정이 나왔다. 이동경이 적극적인 압박으로 안양 골키퍼 김정훈의 공을 빼앗았다. 흘러나온 공을 장시영이 건네받아 페널티 박스 안으로 침투를 시도했다. 그때 뒤따라오던 김동진이 뒤에서 장시영을 손으로 잡아챘고, 장시영은 그대로 그라운드에 쓰러졌다. 하지만 주심은 양팔을 쭉 펼치며 '노 파울'을 선언했다. 울산 선수들이 항의의 뜻을 표명했지만, 판정은 달라지지 않았다.

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안양은 유 감독이 우려하던 일이 벌어졌다. 유 감독은 리바운드, 문전 쇄도와 같은 '순간 집중력'을 당부했다. 무더위에 펼쳐지는 경기인만큼 체력을 아끼려면 선수간 간격을 유지하는 등 디테일에 신경을 써야 한다고 강조했다. 한데 안양은 전반 중반이 넘어가면서 볼 컨트롤 및 패스 미스를 반복하며 위기를 자초했다.

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자연스레 공은 울산쪽으로 넘어왔다. 30분, 이동경은 박스 안에서 우측 이진현의 크로스를 논스톱 왼발 발리슛으로 연결했다. 공은 골문 왼쪽 구석으로 뻗어나갔으나 골대에 맞고 나왔다. 34분, 이번엔 이진현이 상대 박스 외곽 우측 대각선 지점에서 니어 포스트 쪽을 노리고 찬 왼발 중거리슛이 골포스트에 맞고 흘러나왔다. 양 팀은 공평하게 2번씩 골대를 맞춘 끝에 전반을 득점없이 마무리했다.

사진제공=한국프로축구연맹

'영점조준'을 마친 양팀은 후반 무더위를 날리는 시원한 골 파티를 펼쳤다. 후반 11분, '안양 에이스' 마테우스가 상대 박스 안에서 유키치의 패스를 받아 토마스와 정승현을 개인기로 따돌리고 왼발슛으로 선제골을 갈랐다. 안양이 골 세리머니를 펼치는 사이, 김현석 감독은 몸을 푸는 교체선수들을 향해 "야고"라고 소리쳤다. 이진현 장시영이 빠지고 야고 심상민이 투입됐다. 야고 투입은 적절했다. 16분, 조현택의 공간패스를 받은 야고가 상대 박스 안에서 페이크 동작으로 이창용을 따돌렸다. 이창용이 뒤늦은 태클로 반칙을 범했다. 키커로 나선 야고가 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸다.

10분 뒤인 후반 28분, 안양 수비수 권경원과 골키퍼 김정훈의 불협화음으로 공이 페널티 아크 밖으로 흘렀다. 이를 이동경이 그림같은 왼발 슛으로 골망을 갈랐다. 후반 33분, 이동경은 이번엔 골문 구석에 빨려들어가는 왼발 프리킥으로 승리에 쐐기를 박았다.

안양은 블레이즈, 채현우 이진용 등을 줄줄이 투입하며 반전을 꾀했다. 하지만 후반 45분 블레이즈의 헤더가 골문을 벗어나는 등 골운이 따르지 않았다. 이동경은 후반 43분 이희균과 교체돼 벤치로 물러났다. 후반 추가시간 5분 안양이 정승현의 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻었지만, 마테우스의 슛이 골대 좌측으로 벗어났다. 뒤이어 야고의 슛이 골대를 맞고 나왔지만, 경기 결과엔 영향을 미치지 않았다. 경기는 울산의 3대1 승리로 끝났다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com