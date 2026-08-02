'19경기 무승' 이정규 광주 감독 "우리들의 위치를 알고 다시 준비해야 한다"[현장 기자회견]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"우리들의 위치를 알고 다시 준비해야 한다."

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이정규 광주FC 감독의 아쉬움이었다. 광주는 2일 오후7시30분 대전월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 루빅손과 엄원상에게 연속골을 내주며 0대2로 패했다. 광주는 19경기 무승의 수렁에 빠졌다. 승점 10점으로 최하위다.

경기 후 기자회견에 나선 이 감독은 "오늘도 이기지 못하고 승점을 가져오지 못했다. 무거운 책임감을 느낀다. 변하려고 하면 나나 코칭스태프, 모든 선수들이 우리들의 위치를 알고 준비를 다시 한번 해야한다는 생각을 하는 경기였다. 팬들에게 죄송하다. 부천전을 준비하면서 새로운 모습으로 준비하겠다는 다짐을 드리겠다"고 고개를 숙였다.

이어 "전반에 계획한대로 수비적인 부분을 강조했다. 그런 부분이 전혀 이루어지지 않았다. 윙포워드들이 너무 내려 앉아서 경기했다. 체력적으로 준비가 안된건지, 그런 부분에 있어서 우리가 간절히 경기에 임해야 하지 않나 싶다. 우리가 아시다시피 새로운 선수들이 영입이 됐다. 어떤 핑계도 대면 안된다"고 했다.

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이 감독은 "전반은 경기한대로 거의 안됐다. 점차 좋아지고 있다고 말씀드린 것은 공격 전개나 파이널서드까지 가는 부분에서 좋아졌다. 오늘도 몇개 찬스가 있었는데 마무리가 되지 않는 부분은 개선돼야 한다"고 했다.

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광주는 11위와의 승점차가 13점으로 벌어졌다. 승강 플레이오프를 피하고 싶은 광주에게는 최악의 결과다. 이 감독은 "강팀이라고 하기에는 그렇지만, 우리와 상극인 팀들이 있다. 그런 부분을 잘 이용해야 한다. 대전은 후반 실점이 많아서 그 부분을 노리려고 했다. 계획한대로 안되서 어떤 말이든 와닿지 않을거다. 선수들과 잘 소통해서 잘 노려야 할 것 같다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com