손흥민 이후 최악의 주장, '韓 에이스' 이강인과 한솥밥 예고! AT 마드리드, 로메로 영입 준비 "하이재킹 고려 중"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 다시 크리스티안 로메로를 원하고 있다.

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영국의 팀토크는 1일(한국시각) '아틀레티코가 로메로 영입을 가로채려 하고 있다'고 보도했다.

팀토크는 '토트넘은 올여름 몇몇 스타들의 이적을 고려하고 있다. 로베르토 데 제르비 감독은 로메로와 굴리엘모 비카리오의 미래에 대한 생각을 이해하고 있기 때문에 잔류를 설득하려 하지 않았다고 밝혔다. 로메로는 현재 인터 밀란의 관심을 받으며 이적 협상 중이라고 알려졌다. 하지만 변수가 발생할 수 있다. 아틀레티코가 로메로에게 다시 관심을 고려하고 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

로메로는 최근 몇 시즌 동안 토트넘을 대표하는 수비수였다. 빠른 스피드와 커버 능력, 수비에서 능력을 제대로 뽐내며 주전 수비수로서 자리 잡았다. 실력 만큼은 확실하게 보장된 선수였다.

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직전 시즌을 앞두고는 변화도 있었다. 손흥민이 팀을 떠나고 로메로는 새롭게 주장으로 선임됐다. 리더로서 기대를 모았으나, 로메로는 전혀 영향력을 펼치지 못했다. 시즌 종료 직전에는 토트넘의 강등 위기 속에서 아르헨티나로 향하는 기행까지 선보이며 팬들을 실망시키기도 했다.

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데 제르비 감독은 토트넘을 개편하며, 로메로를 계획에서 제외했다. 마르코스 세네시, 얀 폴 판헤케, 미키 판더펜을 중심으로 토트넘 수비진을 꾸릴 것으로 알려졌다. 계획에 포함되지 못한 로메로는 이적을 도모하고 있다.

로이터연합뉴스

당초 유력한 행선지는 인터 밀란이었다. 아틀란타 시절 세리에A에서 최고의 기량을 뽐낸 로메로이기에 이탈리아 무대의 관심은 당연했다. 인터 밀란은 4000만 유로의 이적료를 제시하며, 설득에 나선 것으로 알려졌다. 다만 걸림돌은 연봉이다. 로메로는 현재 650만 유로 수준을 수령 중이지만, 인터 밀란은 500만 유로를 제시했다고 알려졌다.

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다만 아틀레티코 마드리드가 레이스에 뛰어든다면 상황이 달라질 수 있다. 아틀레티코는 꾸준히 로메로에게 관심을 보인 바 있다. 올여름 이적시장에서는 거론되지 않았으나, 다시 영입전에 참전한다면 로메로의 선택이 달라질 가능성도 배제할 수 있다. 로메로가 아틀레티코로 향한다면 손흥민에 이어 이번에는 한국 대표팀 에이스인 이강인과 호흡을 맞출 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com