김민재→마누엘 노이어 왔다! 바이에른 뮌헨, 제주 입성…빈센트 콤파니 감독 K리그 '직관'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 왔다.

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빈센트 콤파니 감독이 이끄는 '독일 명문' 바이에른 뮌헨은 2일 오후 제주국제공항을 통해 전세기로 입국했다. 바이에른 뮌헨은 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 제주 SK와 격돌한다. 바이에른 뮌헨이 한국을 방문한 것은 2024년 8월 3일 서울월드컵경기장에서 토트넘(잉글랜드)과 펼친 비시즌 친선 경기 이후 두 번째다.

이날 제주국제공항에는 입국 시간에 맞춰 500여명의 팬이 모여들어 유니폼과 사인지를 들고 선수들을 기다렸다. 콤파니 감독을 비롯해 대한민국 '수비 리더' 김민재를 포함해 골키퍼 마누엘 노이어, 일본 출신 수비수 이토 히로키, 미드필더 조슈아 키미히, 공격수 루이스 디아즈 등 26명이 제주 땅을 밟았다. 해리 케인, 마이클 올리세 등 2026년 북중미월드컵 때 8강 이상 진출한 국가 소속 선수들은 이번 투어에 참가하지 않아 아쉬움을 남겼다.

사진제공=한국프로축구연맹

제주에 도착한 바이에른 뮌헨 선수들은 입국장부터 팬들의 사인 공세에 적극적으로 호응했다. 노이어는 자기 유니폼을 들고나온 팬들에게 사인과 사진 촬영도 마다하지 않았다. 김민재 역시 팬들에게 일일이 사인을 해주며 팬들의 응원에 보답했다.

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한편, 바이에른 뮌헨 선수들은 이날 저녁 비공개 훈련을 통해 제주도 환경 적응에 나섰다. 콤파니 감독은 제주월드컵경기장에서 열린 SK와 인천 유나이티드의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 경기를 현장에서 지켜봤다. 3일에는 기자회견과 오픈 트레이닝으로 취재단과 팬들을 현장에서 만난다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com