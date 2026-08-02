韓 역대 최초 이적! '월드컵 대활약' 이한범, 마침내 '빅리그 사관학교' 이적 '오피셜'만 남았다..."훈련장에서 공식 사진 촬영 완료"

사진=니우스블라드 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범이 공식 발표를 위한 모든 준비를 마쳤다.

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벨기에의 니우스블라드는 2일(한국시각) '클럽 브뤼헤의 새 영입 선수인 이한범이 벨포트에서 목격됐다'고 보도했다.

니우스블라드는 '이한범의 공식 발표는 시간 문제인 것으로 보인다. 이한범은 오늘 아침 브뤼헤의 벨포트에서 구단 미디어 관계자들의 사진 촬영 현장이 포착됐다. 이는 곧 공식 채널을 통해 공개될 예정이다'고 전했다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

벨기에의 부트발크랜트도 '이한범 계약이 마무리된 것으로 보인다. 이한범은 최근 그를 영입 발표하기 위한 사진 촬영을 진행했고, 이제 계약 발표가 임박했다. 그가 이미 브뤼헤의 벨포드에서 목격된 것으로 보아, 이적에 대한 긍정 신호인 것으로 보인다. 앞으로 몇 시간, 며칠 동안 상황을 예의주시해야 할 것이다'고 언급했다.

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이한범은 미트윌란에서의 꾸준한 활약, 거기에 월드컵에서 선보인 기량까지 겹치며 이적설에 불이 붙었다. 2026년 북중미월드컵에서는 특히 활약상이 돋보였다. 빅클럽 이적설도 거론된 바 있다. 이적시장 전문가 벤 제이콥스 기자는 '이한범에 대한 잉글랜드와 독일 구단의 관심이 커지고 있다. 미트윌란은 이한범을 이번 여름 판매할 의향이 있다. 이한범은 올 시즌 구단과 대표팀에서 57경기에 출전했다'고 밝혔다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 이한범이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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여러 관심에도 불구하고 이한범은 단계적인 성장을 꿈꿨다. 브뤼헤의 손을 잡았다. 브뤼헤는 벨기에 리그를 대표하는 명문이다. 이한범이현재 활약 중인 미트윌란과의 유럽 내 위상 격차도 현격하다. 유럽축구연맹(UEFA) 기준 이한범이 활약 중인 덴마크 수페르리가는 12위, 벨기에 주필러 프로 리그는 7위다. 브뤼헤는 그중 안더레흐트에 이어 가장 많은 리그 우승을 차지한 구단이다.

브뤼헤는 최근 몇 시즌 동안 꾸준히 빅리그 혹은 빅클럽으로 이적하는 선수들이 나오고 있다. 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤에서의 활약을 바탕으로 빅리그로 향했다. 이한범이 활약한다면 충분히 따라갈 수 있는 루트다.

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훈련장 사진 촬영과 함께 이한범의 브뤼헤 공식 입단이 임박한 것으로 보인다. 다가오는 시즌 브뤼헤에서 이한범이 어떤 모습을 보여줄지도 계속해서 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com