'K리그 어나더 레벨' 이동경의 깜짝 고백 "월드컵 후에 무기력함-슬픔 찾아와, 자고 일어나는 것조차 귀찮았다"→3경기 연속골 'MVP급 퍼포먼스'[현장인터뷰]

사진제공=한국프로축구연맹

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]리그 MVP를 수상한 2025시즌보다 더 빼어난 활약을 펼치고 있는 '울산 에이스' 이동경이 3경기 연속골 비결로 '정신 무장'을 꼽았다.

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이동경은 2일 문수축구경기장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 홈 경기에서 1-1 팽팽하던 후반 28분 역전골, 후반 32분 쐐기골을 가르며 3대1 대역전승을 이끌었다. 2026년 북중미월드컵에 다녀온 이동경은 최근 인천, 서울, 안양을 상대로 3경기 연속골을 폭발했다. 20경기에서 9골 5도움, 공격포인트 총 14개를 기록하며 공격포인트 부문 단독 선두로 치고 올라섰다. 득점 랭킹 2위, 도움 랭킹 공동 1위다. 그야말로 '미친 활약'이다.

이동경은 경기 후 기자회견에서 "안양이 최근 좋은 경기력으로 좋은 결과를 가져오고 있었기 때문에 힘든 경기가 예상됐다"며 "홈에서 지지 않고 승리를 해 기쁘게 생각한다"라고 소감을 말했다.

김현석 울산 감독은 이동경의 최근 활약상에 대해 "(이)동경이는 월드컵에 다녀와 두 경기 정도 컨디션이 안 좋았다. 그때 개인 면담을 했다. '어떤 경기력을 보이던, 너를 무한신뢰하니까, 컨디션을 회복해서 좋은 경기를 했으면 한다'라고 말해줬다"고 말했다. "동경이도 기회가 되면 유럽에 가고 싶지만, 이젠 팀에서 주도적인 역할을 하고 싶다고 했다. 그런 점 때문에 심리적으로 편안해졌고, 그게 좋은 컨디션으로 이어진 것 같다"라고 말했다.

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이에 대해 이동경은 "사실 2026년북중미월드컵이 끝나고 정신적으로도 힘든 부분이 있었다. 큰 대회를 오랜기간 준비한 뒤 대회가 끝나면서 찾아오는 무기력함, 좋은 성적을 거두지 못하고 아쉽게 끝나버린 것에 대한 슬픔이 몰려왔다. 그 안에서 좋은 기회도 있었다고 생각하는데, 아쉬운 점도 있었다. 집에서 잠자고 일어나는 것조차 무기력하고 귀찮게 느껴졌다"며 "하지만 집에서도, 팀에서도 그런 모습을 보이면 안된다고 생각해 스스로 정신을 차리려고 노력했다. 정신을 붙잡은 게 최근 좋은 경기력이 돌아온 이유가 아닐까 싶다"라고 했다.

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5경기 연속 승리가 없던 울산은 최근 서울과 안양을 똑같은 3대1 스코어로 꺾으면서 반등에 성공했다. 서울에 이어 두번째 시즌 10승 고지에 오른 울산은 10승4무7패 승점 34점을 기록하며 전북(승점 34) 강원(승점 32)을 끌어내리고 4위에서 2위로 2계단 점프했다. 전북은 다득점 6골차로 따돌렸다. 이날은 지난 5월 제주전 이후 81일만의 홈 경기 승리라 더 뜻깊었다.

울산은 두 경기 연속 '이동경 제로톱' 전술 효과를 톡톡히 누렸다. 주로 공격 2선에 위치한 플레이메이커 이동경을 최전방 공격수 자리애 세우고 공격수 에릭과 미드필더 이진현을 양 측면에 배치하는 전술이다. 김 감독은 "이동경의 수비 부담을 줄이기 위한 전술"이라고 정의했다. 3경기 연속골을 넣은 이동경뿐 아니라 공격수 야고는 두 경기 연속 후반 조커로 나서 두 경기 연속골을 폭발했다. 애매한 포지셔닝으로 일관하던 이진현은 '이동경 제로톱'의 최대 수혜자로 보인다. 맨시티에서 뛰던 베르나르두 실바처럼 파이널 서드를 쉴새없이 움직이며 볼을 배급하고 공격 기회를 창출하고 있다. 이날 후반 날카로운 슈팅으로 골대를 맞혔다.

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이쯤되면, 김 감독이 임시방편이라고 말한 제로톱이 주전술이 되어도 무방해 보인다. 하지만 김 감독은 신중한 입장을 견지했다. 그는 "경기에 따라 전술, 전략이 바뀔 수 있다. 제로톱으로 바꾸면서 매 경기 실점을 하는 아쉬움은 있지만, 두 경기 연속 3골씩 대량득점을 했다. (계속 제로톱 전술을 쓸지)그 부분은 고민을 해봐야 할 것 같다"라고 말했다.

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이동경은 "감독님께서 저에게 수비 부담을 덜어준다고 말씀하시지만, 앞에서 많이 뛰며 수비를 하려고 노력하고 있다. 전반전에 상대 수비를 힘들게 한다면, 후반에 힘이 좋고 버텨줄 수 있는 야고가 투입되어 좀 더 힘을 발휘할 수 있지 않나 생각했다"라고 했다.

이동경은 이어 "최근 결과는 모든 선수가 노력해서 얻은 결과라고 생각한다. 최근 몇 경기에서 성적이 안 좋을 때는 공격수들이 해결을 하지 못해서 수비수들이 힘을 얻지 못했다고 생각한다. 서울전, 안양전에선 공격수들이 득점을 해주고, 수비수들이 육탄방어를 해줘서 시너지 효과를 낼 수 있었다"라고 최근 울산이 달라진 점에 대해 이야기했다.

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아직까지 높이 있다고 생각한다. 저희가 차근차근 따라간다면, 여름이 중요하다. 어떻게 하느냐에 따라 가을에 가서 맞대결도 남아있다. 저희가 힘을 내야 하는 부분도 있다. 아직까지 이야기할 부분은 아니지만, 차근차근 열심히 따라가야 할 것 같다.

선두 서울을 9점차로 추격 중인 울산은 다음 라운드에서 포항과 동해안 더비를 펼친다. 이동경은 "아직까진 서울이 높이 있다고 생각한다"면서도 "여름이 중요하다. 가을에는 맞대결도 남아있다. 아직 (선두 경쟁을)이야기할 상황은 아니지만, 차근차근 열심히 따라가야 할 것 같다"라고 말했다.

한편, 울산에 패한 안양 유병훈 감독은 "우리가 부족했다. 울산은 순간의 찬스를 놓치지 않았고, 우린 집중하지 못했다. 오늘 패배는 우리가 앞으로 성장하는 데 도움이 될 것이라고 믿는다. 그런 점을 해결하는 게 우리의 방향성"이라고 말했다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com