'축구의 신' 메시마저 극대노! "맨유의 악령 따라다닌다"…'자책골' 카세미루 최악의 MLS 홈 데뷔전

리오넬 메시. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]카세미루가 미국 메이저리그사커(MLS)에서 최악의 홈 데뷔전을 치렀다.

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영국 더선은 2일(한국시각) '카세미루가 인터 마이애미에서 악몽 같은 홈 데뷔전을 치렀다'며 '공을 어이없이 빼앗긴 데 이어 불과 몇 분 뒤 자책골까지 기록했기 때문이다'고 보도했다.

전 맨체스터 유나이티드 미드필더인 카세미루는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 떠난 뒤 자유계약선수(FA) 신분으로 지난주 리오넬 메시가 이끄는 인터 마이애미에 합류했다. 그의 데뷔전은 준수했지만, 콜럼버스 크루를 상대로 한 홈 데뷔전은 최악이었다. 인터 마이애미가 1-0으로 앞서던 상황에서 카세미루는 패스 실수를 하며 공격권을 내줬고, 전반 34분 자책골을 기록하고 말았다. 카세미루는 좌절한 모습이었고, 메시도 그다지 기분이 좋아 보이지 않았다. 카세미루의 실수 후 카메라에 포착된 메시는 벤치에서 얼굴을 찡그리고 있었다.

카세미루. 사진=더선

팬들은 카세미루의 첫 홈 데뷔전 경기력에 대해 비판했다.

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한 팬은 "아무런 압박도 받지 않는 상황에서 공을 빼앗기며 상대의 역습을 초래했다"며 "그 역습을 자책골로 마무리했고, 그의 표정이 모든 것을 말해줬다"고 전했다.

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또 다른 팬은 "맨유에 남아야 했다는 걸 깨닫고 자신의 선택을 후회하고 있는 것 같다"고 말했다.

이 밖에도 "그는 이제 예전의 그 선수가 아니다. 어떻게 첫 골이 자책골일 수 있나", "맨유의 악령은 어디를 가든 카세미루를 따라다닌다" 등 부정적인 반응이 주를 이뤘다.

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인터 마이애미는 전반 종료 직전 노아 앨런의 골로 다시 앞서 나갔다. 이후 메시가 교체 투입됐다. 메시는 37분 동안 그라운드를 누볐음에도 팀을 승리로 이끌지는 못했다. 콜롬버스 크루의 브라이스 멘데스가 후반 39분에 극적인 동점골을 터뜨렸고, 결국 경기는 무승부로 끝났다.

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삐걱거렸던 홈 데뷔전과는 별개로 카세미루는 메시와 함께 뛰는 것을 영광으로 생각하고 있다.

앞서 카세미루는 "의심할 여지 없이 역대 최고의 선수와 함께 뛰는 꿈을 이루는 중이다"며 "메시는 신들 중 한 명이고, 어쩌면 축구의 신일지도 모른다"고 극찬했다. 이어 "나는 그와 함께하는 시간을 즐기고, 계속해서 승리하고 싶다"고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com