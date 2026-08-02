"韓 축구 웃는다!" '제2 이강인' 김민수…'EPL 챔피언' 아스널 상대로 비시즌 친선 경기 1AS '재능 폭발'

사진=지로나 구단 공식 계정 캡처

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]'제2 이강인' 김민수(지로나)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) '디펜딩 챔피언' 아스널을 상대로 재능을 뽐냈다.

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지로나(스페인)는 2일(이하 한국시각) 스페인 에스타디오 무니시팔 데 몬티리비에서 아스널(잉글랜드)과 치른 비시즌 친선 경기에서 1대4로 완패했다. 전반 16분 카이 하베르츠, 전반 30분 크리스토스 촐리스에게 연달아 실점했다. 지로나는 후반 5분 아르나우 마르티네스의 득점으로 추격에 나섰다. 하지만 아스널은 막강했다. 맥스 다우먼, 가브리엘 제수스가 연달아 추가골을 넣었다. 지로나는 아스널에 고개를 숙였다.

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김민수는 이날 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 후반 24분 가브리엘 미세후이와 교체돼 물러났다. 그는 마르티네스의 득점을 도우며 맹활약했다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 김민수는 69분 동안 1어시스트, 패스 성공률 100%(18/18) 등을 기록했다.

2006년생 김민수는 어린 시절 스페인으로 건너가 성장했다. 2022년 지로나 B팀에 합류해 78경기에서 17득점을 기록했다. 지로나 1군에도 합류해 2024년 10월, 프리메라리가 데뷔전을 치렀다. 그해 11월엔 유럽챔피언스리그(UCL) 무대도 밟으며 경험을 쌓았다. 지난 시즌엔 안도라로 임대 이적해 활약했다. 2부 무대 39경기에서 6득점을 기록했다.

사진=지로나 구단 공식 계정 캡처

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그는 최근 이적설의 중심에 섰다. 앞서 '원풋볼'은 '알메리아가 김민수에 대한 관심을 유지하고 있다. 김민수는 최근 에스파뇰을 비롯해 스페인 프리메라리가 구단들의 관심을 끌었다. 이는 알메리아의 계획에 변화를 가져올 수 있다. 김민수가 1부 팀으로 이적한다면 알메리아가 영입할 가능성은 상당히 낮아진다. 알메리아는 김민수를 재능과 스피드, 1대1 기회를 만들어낼 수 있는 공격수 물색 과정에서 주목했다. 공격 옵션이 풍부해질 것으로 기대했다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com