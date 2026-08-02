"흥민이 형! 나도 탈출해" SON 주장직 이어받은 핵심 수비수 4개팀에서 러브콜. 토트넘도 포기다!

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[스포츠조선 류동혁 기자] 무려 4개팀이 붙었다. 크리스티안 로메로의 탈 토트넘이 유력해지고 있다.

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영국 축구전문매체 팀 토크는 1일(한국시각) '인터 밀란이 크리스티안 로메로를 영입하려 하고 있다. 하지만, 개인 조건을 문제로 지연되고 있다'며 '로메로는 현재 스페인으로 이적을 모색 중이다. 레알 마드리드, 바르셀로나, AT 마드리드 등이 모두 그에게 관심을 보이고 있다'고 했다.

이 매체는 '로메로는 올 여름 토트넘을 떠나고 싶어한다. 토트넘과 인터 밀란은 로메로 이적을 위해 4000만 유로의 계약을 체결했지만, 로메로 본인과 합의가 이뤄지지 않아 이적은 아직 진행되지 않았다'고 했다.

또 '로메로는 스페인으로 가고 싶어하지만, 스페인의 3팀의 제안도 인터 밀란의 재정 패키지를 능가할 것이라는 보장은 없다'고 했다.

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토트넘 신임 감독 로베르토 데 제르비 역시 로메로를 포기하는 분위기다. 이 매체는 '데 제르비 감독은 로메로를 존중하지만, 클럽을 대표하고 싶지 않은 선수를 붙잡을 의사는 없다고 분명하게 했다'고 보도했다.

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로메로는 토트넘의 주장이었다. 손흥민이 떠난 뒤 주장직을 맡았다.

토트넘은 로메로를 차기 핵심 선수라고 평가했다.

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손흥민이 첫 주장을 맡았던 2023~2024시즌 토트넘은 EPL 5위를 차지했다. 유로파리그 진출권을 획득했다. 한때 1위까지 치고 올라가는 등 초반 돌풍을 이어갔고, 결국 객관적 전력의 한계로 인해 5위로 떨어졌다. 하지만, 손흥민 주장 체제는 완벽하게 성공했다.

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다음 시즌 토트넘은 프리미어리그 17위에 그쳤지만, 유로파리그 우승을 차지하며 '우승의 한'을 풀었다. 당시 토트넘은 손흥민과의 재계약 협상에 대해 소극적 태도로 일관했다. 반면 로메로에 대해서는 재계약 의사를 확실히 밝혔다. 당시 부주장이었던 로메로에 대해 차기 주장이라고 평가했다.

결국 손흥민은 LAFC로 떠났다. 주장 손흥민의 공백이 있었지만, 토트넘은 호언장담했다. 로메로가 있었기 때문이다.

하지만, 토트넘의 판단은 빗나갔다. 토트넘은 17위에 그쳤고, FA컵, EFL컵에서도 조기 탈락했다. 로메로는 주장으로서 리더십을 제대로 보여주지 못했다. 에이스 리더 손흥민의 공백이 처절하게 느껴지는 시즌이었다. 로메로 역시 탈 토트넘 행렬이 참가했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com