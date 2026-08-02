마침내 '홈 징크스' 끊은 황선홍 감독 "극복해 내는게 내 일, ACL 티켓을 위해 정진할 것"[현장 기자회견]

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"아시아챔피언스리그 티켓을 위해 정진해야 한다."

Advertisement

황선홍 대전하나시티즌 감독의 각오였다. 대전이 마침내 홈 징크스를 끊었다. 대전은 2일 오후7시30분 대전월드컵경기장에서 열린 광주FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 루빅손과 엄원상의 연속골을 앞세워 2대0 승리를 거뒀다. 9경기 무승의 수렁에 빠졌던 대전은 10경기 만에 귀중한 승점 3점을 더했다. 대전은 승점 23점으로 9위까지 뛰어올랐다. 무엇보다 마침내 홈 첫 승을 신고했다. 앞서 10번의 홈경기에서 5무5패로 단 한번도 승리가 없던 대전은 마침내 홈에서 웃었다.

경기 후 기자회견에 나선 황 감독은 "할 얘기가 있을까요. 홈팬분들에게 미안한 마음이 크다. 무겁게 책임감을 느끼고 있다. 우리 선수들이 열심히 해준 덕분에 승리할 수 있었다. 하지만 우리가 원하는 모습은 아니다. 오늘만 즐기고 다음 경기 잘 준비하겠다. 팬들에게 다시 실망시켜드리지 않기위해 다시 한번 뛰겠다"고 했다.

종료 휘슬이 울린 후 생각에 대해 "팬들과 구단에 미안한 생각이 들었다. 원하는 위치도, 상황도 아니다. 더 힘을 내야 한다는 생각이 들었다"고 했다.

Advertisement

황 감독은 "목표를 우승으로 했지만 만만한 상황은 아니다. 파이널A가서 아시아챔피언스리그 티켓 싸움을 해야 한다. 이를 위해 정진해야 한다. 다음 경기가 상당히 중요할 것 같다. 안양 원정인데 쉽지 않다. 잘 분석해서 잘 끌고 가야할 것 같다"고 했다.

Advertisement

루빅손과 엄원상이 터졌다. 황 감독은 "루빅손은 변칙도 쓰고 노말하게도 쓴다. 컨디션만 좋으면 충분히 활약할 수 있는 선수다. 팀 전체적으로 승리가 없었기에 위축된게 많았는데, 이를 계기로 다시 자신감을 갖고 리그를 운영했으면 한다"고 했다.

황 감독은 마지막으로 "요근래가 나도 고개를 갸우뚱할 정도로 막힌 느낌이었다. 오늘 승리가 어떻게 작용될지 모르겠다. 긍정적으로 됐으면 좋겠다. 어려움을 극복하는게 내 일이다. 포기않고 끝까지 정진하겠다. 극복해내겠다"고 했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com