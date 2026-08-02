이럴수가! '유베 영입전 철수, PSG는 백업 롤'…日 GK 스즈키, 선배 혼다처럼 '연옥' 빠지나

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 스즈키 자이온(파르마)이 혼다 게이스케처럼 '연옥'에 빠지는 걸까.

Advertisement

스즈키 영입에 가장 적극적이었던 것으로 알려졌던 이탈리아 세리에A 유벤투스가 영입전에서 철수한 것으로 알려졌다. 파르마 지역매체 파르마라이브는 2일(한국시각) '유벤투스는 고액의 이적료를 이유로 영입전에서 철수했다'고 전했다. 루치아노 스팔레티 유벤투스 감독 역시 잔루카 디 마르지오를 통해 "스즈키는 내가 좋아하는 선수이며, 큰 가능성이 있는 골키퍼다. 하지만 비용적으로 영입은 어렵다"고 말했다. 디 마르지오는 '유벤투스는 스즈키 대신 굴리엘모 비카리오(토트넘 홋스퍼) 영입으로 방향을 틀었다'고 설명했다.

파르마가 책정한 스즈키의 이적료는 최소 3500만유로(약 583억원)다. 2024년 신트트라위던(벨기에)에서 스즈키를 완전 영입할 당시 지불했던 금액(옵션 포함 1000만유로)의 3배가 넘는 금액이다.

스즈키를 노린 건 유벤투스 뿐만이 아니다. 잉글랜드 프리미어리그의 리즈 유나이티드, 뉴캐슬 유나이티드도 손을 내밀었다. 하지만 스즈키가 이를 거부했다. 이탈리아 투토스포르트는 지난 31일 '스즈키 측이 리즈, 뉴캐슬의 이적 제안을 거부했다. 두 팀은 파르마가 정한 이적료를 지불할 기반을 갖추고 있다. 이럼에도 스즈키가 제안을 거절한 건 스즈키가 비안코네리(유벤투스 애칭)행을 우선 순위로 두고 있기 때문'이라고 전한 바 있다. 코리에레델로스포르트 역시 '유벤투스가 에밀리아노 마르티네스 영입을 위해 애스턴빌라에 제안을 건넸지만 거절 당하면서 스즈키 영입에 초점을 두고 있다'고 전했다.

EPA연합뉴스

Advertisement

유벤투스의 움직임은 꽤 적극적이었다. 투토스포르트는 '유벤투스는 기존 주전 미켈레 디 그레고리오의 이적이 확실히 되는 상황에서 프리미어리그 팀과의 경쟁으로 인한 이적료 상승에 앞서 스즈키를 데려오기 위해 적극적으로 나서고 있다'고 전했다. 스팔레티 감독 역시 스즈키에게 주전 자리를 보장할 수 있다고 밝히는 등 의욕을 보였다. 그러나 파르마가 이적료를 깎지 않으면서 결국 유벤투스의 관심도 식은 분위기다.

Advertisement

파르마라이브는 '유벤투스의 철수로 파리 생제르맹(PSG)이 스즈키 영입전에서 가장 앞선 팀이 됐다'고 평했다. PSG도 유벤투스와 함께 스즈키 영입 문의를 한 것으로 알려진 바 있다.

문제는 PSG의 구애는 유벤투스와는 온도차가 있다는 것. 파르마라이브는 '유벤투스가 스즈키를 주전으로 여기고 영입하려 했던 것과 달리, PSG에서는 우선 순위가 아니다. 미래에 대한 투자 차원의 접근'이라며 'PSG가 파르마가 내건 조건을 충족시키는 건 어려운 일이 아니지만, PSG에서 스즈키의 선발 출전은 보장되지 않는다'고 지적했다.

Advertisement

스즈키는 우라와 레즈 시절 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)의 이적 제안을 받았으나 "주전으로 뛰지 못하면 의미가 없다"고 거절한 바 있다. PSG가 좋은 조건을 내민다고 해도 결국 관건은 '주전 보장'이 될 것으로 보인다. 잔루이지 돈나룸마라는 부동의 주전 골키퍼가 버티고 있는 PSG의 상황을 고려해보면, 이적은 쉽지 않아 보인다.

로이터연합뉴스

Advertisement

결국 파르마의 높은 이적료가 발목을 잡는 눈치. 이는 한때 러시아 프리미어리그에 진출했던 혼다 게이스케의 사례를 떠올리게 한다. 혼다는 CSKA모스크바 이적 후 유럽챔피언스리그에서 좋은 활약을 펼치며 매년 이적시장마다 무수한 영입설에 시달렸다. 그러나 CSKA가 책정한 높은 이적료 탓에 결국 팀을 떠나지 못했고, 결국 계약 기간을 모두 채운 뒤 AC밀란(이탈리아)으로 떠난 바 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com