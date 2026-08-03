비니시우스 아스널행? 웃음 터뜨린 아르테타 감독…"원하는 것 이루기 위해 야심 차게 움직여"

인터뷰중 웃고 있는 미켈 아르테타 아스널 감독. 사진=스카이스포츠 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]미켈 아르테타 아스널 감독이 비니시우스 주니오르 이적과 관련해 미묘한 반응을 보였다.

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글로벌 매체 ESPN은 2일(한국시각) '아르테타 감독은 레알 마드리드 윙어 비니시우스 주니오르 영입을 추진하고 있다는 보도에 대해 구체적인 답변을 피했다'면서도 '올여름 이적시장 마감 전까지 추가적인 선수 영입이 있을 것으로 기대한다고 밝혔다'고 보도했다.

이날 지로나와의 프리시즌 경기가 끝난 후 한 기자가 아르테타에게 비니시우스가 언제 아스널에 합류하게 되는지를 물었다. 그러자 아르테타는 웃음을 터뜨린 뒤 자리를 떠났다고 한다.

비니시우스와 레알 마드리드의 계약은 내년 여름 만료될 예정이다. 비니시우스가 재계약하지 못할 경우 레알 마드리드를 떠날 것이란 추측은 꾸준히 나오고 있다. 레알 마드리드는 이전에 제시했던 재계약 조건을 더 이상 상향할 계획이 없는 것으로 알려졌다. ESPN은 비니시우스가 레알 마드리드를 떠날 경우 아스널이 영입 경쟁에서 유리한 위치에 설 수 있다고 전했다.

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아르테타는 비니시우스 영입설과 함께 새 시즌 개막 전 팬들이 추가 영입을 기대해도 되는지를 질문받자, 구단의 이적시장 움직임에 대해서는 좀 더 구체적인 답변을 내놓았다.

비니시우스 주니오르. 사진=AFTV

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아르테타는 "우리는 정말 적극적으로 움직이고 있고, 팀을 개선하고 발전시키기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로 몇 주 동안 선수 영입이나 이적과 관련한 움직임이 있을 것으로 예상한다"고 말했다.

또 그는 "당연히 우리도 다른 모든 팀과 마찬가지로 더 나아지고 싶기 때문"이라며 "우리는 우리가 원하는 것을 이루기 위해 매우 야심 차게 움직이고 있다"고 설명했다.

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아스널은 비니시우스 외에도 뉴캐슬 유나이티드의 미드필더 브루노 기마랑이스와도 강하게 연결되고 있다. 지난 시즌 리그 우승 팁답게 아스널이 굵직한 이적을 성사시킬지 관심이 집중되고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com