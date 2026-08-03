'그 이름' 또 등장했다 "토트넘 꿈같은 이적시장"…손흥민 같은 확실한 득점원 "오시멘 영입 협상 승인"

빅터 오시멘. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]유럽축구 이적시장이 열릴 때마다 거론되는 이름이 있다. 바로 빅터 오시멘이다. 이번에도 어김없이 토트넘 홋스퍼 이적설이 등장했다.

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영국 팀토크는 2일(한국시각) '토트넘이 뛰어난 스트라이커 중 한 명을 영입하기 위한 공식 협상을 승인받은 것으로 전해졌다'며 '토트넘에게는 그야말로 꿈같은 이적시장이 펼쳐지고 있다'고 보도했다.

토트넘은 지난 시즌 강등에 대한 공포 때문에 적극적으로 지갑을 열면서 스쿼드 내 문제를 해결하고 있다. 리더십과 경험은 자유계약으로 영입한 마르틴 두브라브카와 앤디 로버트슨, 그리고 마르코스 세네시로 보완했다. 크리스티안 로메로의 이탈은 얀 폴 판헤케가 대체할 예정이다. 마테우스 페르난데스와 산드로 토날리를 영입해 중원도 새롭게 개편했다.

AFP연합뉴스

토트넘은 이제 공격진 보강에 전력을 다하고 있다. 윙어와 스트라이커가 영입 대상이다. 토트넘이 원하는 윙어로는 맨체스터 시티의 사비뉴와 리버풀의 코디 학포 등이 거론된 바 있다.

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스트라이커로는 해마다 거론되는 그 이름이 또 돌아왔다. 바로 튀르키예 쉬페르리그 갈라타사라이의 오시멘이다. 오시멘은 지난 4년 동안 자신이 몸담은 팀들을 세 차례 리그 우승으로 이끄는 데 기여했다. 그는 2022~2023시즌 나폴리에서 이탈리아 세리에A 우승을 차지했고, 이후 2024~2025시즌과 2025~2026시즌 갈라타사라이에서 2년 연속 쉬페르리그 우승을 거머쥐었다. 오시멘은 지난 4시즌 동안 모든 대회를 통틀어 145경기에 출전해 107골을 기록했다. UEFA 챔피언스리그에서도 27경기에서 16골을 넣는 뛰어난 기량을 보여주고 있다.

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앞서 커트오프사이드는 토트넘과 오시멘의 협상이 순조롭게 진행될 것이라고 주장했다. 6500만파운드(약 1200억원)의 이적료라면 토트넘이 협상 테이블에 나설 수 있을 것으로 전망했다. 문제는 있다. 오시멘은 현재 전성기에 접어든 선수이며, 갈라타사라이의 핵심 선수다. 앞서 갈라타사라이는 그를 6500만파운드에 영입했고, 계약 기간도 2029년까지 남아 있다. 데려온 가격에 그대로 매각할 것이란 보장은 거의 없다.

그럼에도 토트넘은 올여름 적절한 영입 대상이라고 판단한 선수에게 거액을 투자하고 이적시장에서 과감하게 행동하려는 의지를 보여주고 있다. 따라서 오시멘의 토트넘 이적 가능성은 주목할 만한 사안이라는 게 매체의 주장이다. 토트넘은 손흥민이 떠난 이후 확실한 득점원을 찾고 있다. 매번 애매한 스트라이커만 기용하고 있어서 오시멘같은 '빅네임'을 데려올 필요가 있다. 지난 시즌과 같은 처참한 결과를 피하기 위해서 이적시장에 전력을 다해야 하는 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com