이럴 수가! '韓 월드컵 영웅' 오현규, 리스트에 이름조차 없다...올여름 EPL 이적 불발되나, 승격팀 영입 추진 명단 공개

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 대표팀 공격수 오현규의 이름은 없었다.

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영국의 헐데일리메일은 2일(한국시각) '헐시티의 이적시장 현황'이라며 차기 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 경쟁을 펼치는 승격팀 헐시티의 이적시장 계획을 조명했다.

헐데일리메일은 '헐시티는 MLS의 콜로라도 래피즈와 이적 조건에 합의하면서 루카스 해링턴을 영입할 예정이다'고 전했다. 이어 '옌스 예르퇴달 영입도 가까워지고 있다. 니스의 윙어 모하메드 알리 초 또한 이적을 두고 협상 중이다'고 밝혔다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 결승골을 터뜨리고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

오현규의 이름은 등장하지 않았다. 앞서 튀르키예의 이글미디어는 7월 '오현규가 이적시장에서 주목받고 있다. 오현규는 잉글랜드 EPL 구단인 헐시티의 관심을 끌었다. 헐시티가 다음 시즌 스쿼드 구성을 위해 오현규의 현재 상황, 경기 데이터, 계약 조건 등을 면밀히 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 헐시티 스카우팅팀은 오현규에 대한 상세 보고서를 작성한 것으로 전해졌다'고 전했다.

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지난겨울 이적시장은 오현규에게 기회였다. 헹크를 떠나 유럽 변방인 튀르키예 리그로 향할 때, 우려가 적지 않았다. 2025년 여름 아쉽게 불발된 슈투트가르트 이적이 더 아쉬움이 커질 수도 있었다. 하지만 오현규는 자신에게 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 성공적이었다. 오현규는 베식타스 합류 후 뜨거운 상승새를 보였다. 데뷔 이후 3경기 연속골을 시작으로, 후반기를 16경기 8골 2도움의 뛰어난 성적으로 마쳤다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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베식타스에서의 활약과 함께 맨유, 토트넘 등의 관심이 언급되는 등 오현규의 주가도 치솟았다. 월드컵에서도 활약을 이어갔다. 2026년 북중미월드컵에 나선 오현규는 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 교체로 출전해 결승골을 넣으며 2대1 승리를 이끌었다. 이후 월드컵이 마무리되자, 오현규가 잉글랜드, 스페인에서 관심을 받는다는 소식까지 전해졌다.

오현규로서는 이번 여름 거취가 중요할 수밖에 없다. 세르겐 얄츤 감독이 팀을 떠나고 빈센조 이탈리아노가 새롭게 지휘봉을 잡은 상황, 이탈리아노는 계속해서 공격수 영입을 추진 중이다. 오현규의 경쟁자가 된다면 까다로울 수 있는 다르윈 누녜스, 두샨 블라호비치와 같은 이름이 거론되고 있다. 오현규 또한 튀르키예에서의 활약을 바탕으로 빅리그로 도약할 수 있는 기회가 생긴다면 놓쳐서는 안 될 상황이다.

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다만 기대를 모았던 헐시티의 이적 리스트에 오현규의 이름이 등장하지 않으며 이적 관심이 등장할 때까지 오현규의 기다림이 길어질 것으로 보인다. 남은 이적시장에서 오현규를 향한 빅리그의 구애가 나올 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com