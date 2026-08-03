'韓 축구 대체불가 에이스' 이강인 무시하나, 차기 시즌 베스트11 제외 날벼락 전망 등장→선수 평점 고작 별 3개

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 이름이 없다. 차기 시즌 베스트 11에 대한 충격적인 전망이 등장했다.

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축구 콘텐츠 매체 Score90은 2일(한국시각) 아틀레티코 마드리드의 2026~2027시즌 베스트11을 공개했다. 이와 함께 선수단 분석까지 전했다.

해당 매체가 선정한 베스트11에 이강인의 이름은 없었다. 이강인 대신 공격진에 훌리안 알바레스와 알렉산데르 쇠를로트, 중원은 아데몰라 루크먼과 파블로 바리오스, 모르텐 히울만, 줄리아노 시메오네가 이름을 올렸다. 공격진과 중원 모두 이강인이 포함되지 못했다. 이강인은 선수 평점에서도 기존 주전들보다 떨어지는 별 3개를 받았다. Score90은 '이강인은 창의성을 더해줄 수 있다'고 덧붙였다.

사진=Score90 캡처

아틀레티코는 지난달 25일 구단 홈페이지를 통해 '이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 구단은 이강인 이적에 합의했으며 2031년까지 우리 구단과 계약을 체결했다'고 공식 발표했다. 이강인은 이번 이적으로 한국 선수로는 최초로 라리가 3대 빅클럽에서 뛰게 됐다.

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오랜 시간 아틀레티코가 염원했던 이적이다. 2023년부터 아틀레티코는 이강인의 영입을 원했다. 다만 당시에는 파리 생제르맹(PSG)의 영입 레이스 합류로 막판에 판이 흔들렸다. 3년이라는 시간 동안 어긋났던 이강인과 아틀레티코의 인연은 이번 여름에서야 다시 이뤄질 수 있었다. 이강인은 아틀레티코의 7번, 앙투완 그리즈만의 등번호를 이어받았다. 팀의 차기 에이스로서 합류했음을 알렸다.

사진=Score90 캡처

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하지만 이번 예측에서 이강인의 이름이 제외되며, 차기 시즌 이강인이 주전 자리를 완전히 장담할 수 만은 없을 수 있다는 우려도 고개를 들 수 있게 됐다. 이적료와 등번호, 그간의 구애를 고려하면 이강인이 많은 기회를 받으며 7번으로서의 입지를 다질 시간이 부여될 것은 분명하지만, 이강인으로서 활약을 해줘야 한다는 부담감도 적지 않을 것으로 보인다.

한편 이강인은 당초 예상과 달리 아직까지 아틀레티코 선수단에 합류하지 못하고 있다. 스페인의 문도 데포르티보는 '이강인은 의무 군 복무 관련 법규 때문에 스페인으로 건너가 팀에 합류하기 위해 한국 정부의 허가를 기다리고 있다. 시간이 흐를수록 아틀레티코 마드리드의 새 영입 선수가 마드리드에서 팀에 합류할 가능성은 점점 줄어들고 있다. 서울에서 열리는 프리시즌 투어에서 팀에 합류할 것으로 예상하고 있다'고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com