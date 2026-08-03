日 축구 대형 호재! '韓 에이스' 이강인 버린 구단에서 맹활약, '일본의 양민혁' 기대감 폭발..."프리시즌 최고의 선수 중 한 명"

사진=사토 류노스케 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본의 기대주인 사토 류노스케가 빅리그에서의 첫 여름임에도 불구하고 호평을 받고 있다.

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일본의 사커다이제스트는 2일 '사토 류노스케가 순조롭게 팀에 적응하고 있는 상태다'고 보도했다.

류노스케는 지난달 FC도쿄를 떠나 발렌시아로 이적했다. 발렌시아는 과거 이강인이 유소년 시절을 보냈던 팀, 라리가에서도 충분히 인정받는 명문이다. 류노스케는 재능을 인정받고 유럽 5대 리그에 직행하며 일본의 미래에 대한 기대감을 키웠다.

사진=사토 류노스케 SNS 캡처

성장세가 돋보이는 유망주다. 2006년생인 류노스케는 도쿄 유소년팀을 거쳐 지난 2023년 프로에 데뷔했다. 불과 16살의 나이로 1군 무대에 모습을 드러낸 류노스케는 2025시즌은 오카야마로 임대를 떠나 활약했다. 미드필더와 더불어 윙백과 윙어까지 소화할 수 있는 다재다능한 선수다. 일본에서 동나이대 최고 재능으로 꼽힌다. 동나이대 공을 다루는 스킬과 슈팅, 창의적인 패스가 돋보인다.

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지난해 동아시안컵에서는 강한 승부욕으로 화메를 모으기도 했다. 류노스케는 당시 최연소로 선발되었는데, 한-일전을 앞두고 "한국은 일본과 전토의 라이벌 관계다. 경기에서 반드시 이기고 싶고, 스스로 영웅이 되고 싶은 욕심도 있다"고 밝혔었다. 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 2026년 U-23 아시안컵에서는 4강에서 한국을 0대1로 무너뜨리는데 일조했다. 대회 MVP까지 수상해 기량을 입증했다.

사진=사토 류노스케 SNS 캡처

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유럽 진출 후 곧바로 발렌시아 1군에서 영향력을 선보이는 류노스케다. 이미 스페인의 아스는 '류노스케의 첫 훈련 세션을 면밀히 관찰한 사람들 폭발적인 스피드를 가지고 있으며 , 머리와 발놀림 모두 매우 빠르다고 말했다. 코르베란 감독은 이미 그를 선발 또는 교체 선수로 기용하는 방안을 고려하고 있다'고 밝히기도 했다.

프리시즌이 진행되는 상황, 류노스케를 향한 호평도 꾸준하다. 사커다이제스트웹은 '류노스케는 프리시즌 엘덴세전에서 바로 득점을 터트리는 등 뛰어난 시작을 선보이고 있다. 현지 언론에서는 프리시즌에서 주목할 선수로 꼽았다. 팀에 잘 적응하고 있다고 알려졌다. 프리시즌 최고의 선수 중 한 명이며, 데뷔는 더 이상이 없을 정도로 멋지다'고 전했다.

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일본의 미래를 책임질 류노스케가 빅리그에서도 기대감이 커지고 있다. 올 시즌 일본의 에이스로 성장할 재능의 등장을 빅리그에서 목도할 수 있을지도 일본 팬들이 주목할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com