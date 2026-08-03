"현재 순재산만 2조" 정식 교제 후 10년 만에 결혼하는 '호날두 커플'..."프로포즈 추가 선물만 5억 이상"

사진=호날두 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티아누 호날두와 조지나 로드리게스가 결혼을 앞둔 가운데, 두 사람의 프로포즈도 큰 관심을 받고 있다.

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독일의 빌트는 2일(한국시각) '호날두의 호화로운 삶'이라며 호날두와 조지나의 생활을 조명했다.

호날두는 최근 조지나와의 결혼이 임박했다고 알려졌다. 영국의 더선은 '호날두가 약혼녀 조지나와 자신이 태어나고 자란 섬에서 결혼식을 올릴 예정이다'고 밝혔다. 두 사람의 결혼식 장소는 포르투갈의 마데이라섬 푼샬에 있는 대성당이라고 전해지고 있다. 마데이라는 호날두가 1985년 태어나 유년 시절을 보낸 고향이다. 세계적인 선수가 되기 전부터 그곳에서 자신의 꿈을 키운 호날두다.

사진=호날두 SNS 캡처

결혼식 피로연을 위해 이미 인근 호텔도 관심이 쏠리기도 했다. 5성급 호텔인 사보이 팰리스는 호날두의 피로연 예약으로 두개 층을 이용할 수 없게 될 것이란 안내를 받은 것으로 알려졌다.

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호날두와 조지나는 2016년 처음 만났다. 당시 호날두는 축구 스타, 조지나는 유명 브랜드 매장에서 일하던 직원이었다고 알려졌다. 연인 관계로 발전한 두 사람은 10년의 세월을 벌써 함께 했으며 이미 2017년 두 사람의 딸인 알라나 마르티나가 태어났다.

로이터연합뉴스

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오랜 기간 연인으로만 지내던 두 사람은 지난해 8월 호날두의 청혼과 함께 결혼 준비에 돌입했다. 프로포즈에도 막대한 비용을 쏟은 사실이 전해지고 있다. 빌트는 '호날두는 작년 청혼에 아낌없이 돈을 썼다고 전해졌다. 소식에 따르면 조지나에게 수백만 유로의 약혼반지 외에도 31만 3000유로(약 5억원) 상당의 고급 선물을 건넸다고 알려졌다'고 설명했다.

이어 '호날두에게 이 정도는 식은 죽 먹기다. 호날두의 순자산은 14억 달러(약 2조원)로 추산되며, 축구 역사상 최초의 억만장자로 여겨진다'고 덧붙였다.

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세계에서 가장 인기 있는 축구 스타의 결혼식, 호날두와 조지나의 결혼식 당일에도 엄청난 관심이 쏟아질 것은 분명해 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com