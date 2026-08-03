'이강인 팔고 일본 선수 영입하나' HERE WE GO 독점! PSG, 일본 국가대표 수문장 스즈키 영입 공식 제안..'파르마에 총 이적료 3300만유로 던졌다'

스즈키 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]유럽 챔피언 파리생제르맹(PSG)이 일본 국가대표 골키퍼 스즈키 자이온(파르마)를 영입하기 위해 이적료로 3300만유로를 준비하고 공식 제안을 보낸 것으로 알려졌다. 단 PSG가 백업 골키퍼인 뤼카 슈발리에(PSG)를 타 구단으로 이적시키는 걸 전제로 한 영입이다.

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유럽 축구 이적 전문가인 파브리지오 로마노는 3일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 PSG가 파르마에 스즈키 이적 제안을 공식적으로 보냈다고 보도했다. 제안한 이적료는 총 3300만유로(보너스 포함)다. 로마노에 따르면 두 구단은 협상을 진행 중이고, 슈발리에(PSG)가 다른 구단으로 이적할 경우에 한 해 이번 이적이 진행될 것이라고 한다. 최근 한국 국가대표 에이스 이강인을 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적시킨 PSG의 구상은 슈발리에가 이적할 경우 그 공백을 스즈키로 채우려고 하는 것이다.

이러한 움직임은 협상이 빠르게 진행됨에 따라 만 23세의 스즈키를 둘러싼 경쟁에서 PSG가 유벤투스보다 우위를 점한 것으로 볼 수 있다. 스즈키는 지난 2025~2026시즌 동안 파르마 소속으로 22경기에 출전해 30실점을 허용하고 6회의 클린시트를 기록했니다.

스즈키 캡처=파브리지오 로마노 SNS

스즈키는 앞서 EPL 애스턴 빌라와 링크됐다. 아르헨티나 국가대표 수문장 에밀리아노 마르티네스(애스턴 빌라)가 팀을 떠날 것으로 전망됐기 때문이다. 애스턴 빌라는 마르티네스의 대안으로 스즈키를 검토했다. 마르티네스는 유벤투스행 루머가 돌기도 했다. 그런데 마르티네스가 북중미월드컵에 참가했고, 아르헨티나는 결승에서 스페인에 져 준우승했다. 대회 참가 기간이 길어지면서 마르티네스의 거취 선택이 미뤄지고 있다. 유벤투스와 애스턴 빌라 간의 마르티네스 관련 협상은 이탈리아 클럽이 선수 가치를 낮게 평가하면서 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

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스즈키는 이번 월드컵에서 인상적인 활약을 펼쳤다. 그는 미국 출생의 가나계 일본인이다. 아버지가 가나인이고, 어머니가 일본인이다. J리그 우라와 레즈와 벨기에 신트트라위던을 거쳐 파르마의 주전 골키퍼로 활약하고 있다. 뛰어난 피지컬과 반사 신경, 우수한 빌드업 능력을 겸비한 일본 대표팀의 주전 골키퍼다.

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PSG는 스즈키와 대화를 나누고 그를 향한 계획, 특히 슈발리에의 미래와 관련된 구상을 전달한 것으로 알려졌다. 슈발리에는 지난해 여름 프랑스 릴에서 이적료 4000만유로에 PSG로 이적했지만 루이스 엔리케 감독의 장기적인 주전으로 자리 잡는 데 어려움을 겪었다. 사포노프와의 주전 경쟁에서 밀려 시즌 하반기를 거의 대부분 벤치에서 보냈다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com