'인판티노 회장, 더 궁지에 몰린다' FIFA 자회사 설립 무산시킨 유럽축구연맹, 법적 조치 위협 가했다..'불신임 투표까지 몰고 가나'

(FILES) FIFA President Gianni Infantino speaks during the 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament draw at the FIFA's Home of Football in Zurich on November 20, 2025. FIFA president Gianni Infantino has lost the "confidence" of the UEFA, European football's governing body, it said in a statement on August 1, 2026, after his plan to allow private investment in the World Cup was withdrawn following a global backlash. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

FILE PHOTO: Soccer Football - 49th UEFA Ordinary Congress - Sava Congress Centar, Belgrade, Serbia - April 3, 2025 FIFA President Gianni Infantino and UEFA President Aleksander Ceferin during the congress REUTERS/Zorana Jevtic/File Photo

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[스포츠조선 노주환 기자]유럽축구연맹(UEFA)이 궁지에 몰린 국제축구연맹(FIFA) 수장 지아니 인판티노 회장 상대로 법적 조치를 강구하고 있다며 추가적인 위협을 가했다고 영국 매체가 3일(한국시각) 보도했다.

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영국 매체 '텔레그래프'는 UEFA가 FIFA에 보낸 서한을 공개했다.그 편지에는 UEFA는 'FFE(FIFA 포워드 엔터프라이즈, 월드컵 관련 자회사 설립)' 계획과 관련된 어떠한 증거라도 파기될 경우 인판티노를 상대로 법적 조치를 취하겠다는 내용이 포함돼 있다. "UEFA는 이에 FIFA가 제안한 FFE 계획 및 아래에 추가로 기술된 모든 관련 사항으로부터 발생하거나 이와 연관된 법적 조치, 중재 및 또는 규제 관련 이의 제기를 적극적으로 검토 중임을 공식적으로 통지한다"고 적혀 있다.

(FILES) FIFA President Gianni Infantino gestures ahead of the 2026 FIFA World Cup and European Play-Off draw and Play-Off Tournament draw at the FIFA's Home of Football in Zurich on November 20, 2025. FIFA president Gianni Infantino has lost the "confidence" of the UEFA, European football's governing body, it said in a statement on August 1, 2026, after his plan to allow private investment in the World Cup was withdrawn following a global backlash. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

인판티노 회장은 최근 거센 사퇴 압박을 받고 있다. 북중미월드컵 종료 이후 그가 추진한 월드컵 자회사 설립 계획이 FIFA 회원국들의 '월드컵 보이콧'이라는 강한 반발에 무산됐다. 특히 유럽축구연맹, 아시아축구연맹 등이 인판티노 회장의 야심찬 계획에 반발하면서 바로 취소해버렸다.

UEFA는 새로운 리더십을 요구하고 있고 북중미카리브축구연맹(CONCACAF)의 빅터 몬탈리아니 회장이 인판티노의 잠재적 후임자로 거론되고 있다고 한다. UEFA는 편지를 통해 아시아축구연맹, 아프리카축구연맹이 함께 인판티노에게 가하는 압박을 한층 더 강화했다. "UEFA는 다른 대륙 연맹, FIFA 회원국 협회 및 축구 관계자들과 마찬가지로 FFE 계획이 축구의 적절한 거버넌스와 근본적으로 부합하지 않는다는 점을 들어 가장 강력한 어조로 강력히 규탄했다. 법적 절차가 합리적으로 예상되는 상황에서, FIFA는 즉각적인 효력과 함께 모든 관련 자료를 보존해야 할 의무가 있다"고 주장했다. 또 편지에는 "UEFA는 본 통지서를 수령한 이후, 또는 법적 절차가 예상됨을 귀하가 알았거나 합리적으로 알았어야 했던 이전 날짜 이후에 발생하는 관련 자료의 파기, 삭제, 변경, 은닉 또는 손실이 증거 멸실에 해당할 수 있음을 귀하에게 공식 통지한다"고 돼 있다.

FILE - UEFA President Aleksander Ceferin, left, talks to FIFA President Gianni Infantino before a round of sixteen match between Switzerland and Italy at the Euro 2024 soccer tournament in Berlin, Germany, Saturday, June 29, 2024. (AP Photo/Matthias Schrader, File) FILE PHOTO

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최근 UEFA로부터 사임하거나 불신임 투표에 직면하라는 선택지를 받은 인판티노 회장은 FIFA 회원국의 총수를 고려할 때, 불신임 투표가 진행될 경우 사실상 직위에서 해임될 상황에 처해 있다는 분석까지 나오고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com