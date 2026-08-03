'초강력 법적 대응' UEFA→인판티노에 문서파기 금지 경고..."증거인멸시 추가 법적조치"

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[스포츠조선 전영지 기자]유럽축구연맹(UEFA)이 월드컵 지분을 민간 투자자들에게 매각하려던 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장을 향한 강도 높은 법적 조치를 예고했다.

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인판티노 회장은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 사위 제러드 쿠슈너의 동생 조슈 쿠슈너가 이끄는 투자 그룹에 월드컵 지분을 매각하려다 축구계 전체의 거센 반발에 부딪혔고, 결국 관련 구상을 전면 철회했다. 이로 인해 인판티노 회장의 리더십은 심각한 위기에 처했다. UEFA는 이탈리아계 스위스인인 인판티노에 대한 신뢰를 철회한다고 공식 선언했다.

UEFA는 이미 30일 해당 계획이 철회되지 않을 경우 55개 회원국이 월드컵을 보이콧하겠다고 발표하며 반란을 주도했다. 3일(한국시각) 영국 텔레그래프는 "UEFA가 31일 인판티노 회장에게 보낸 서한을 통해 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)'로 알려진 이번 계획과 관련해 법원 고소까지 고려하고 있음을 명시했다"고 보도했다. 또한 UEFA는 쿠슈너와 그렉 마페이, JP모건, 오픈이코노믹스 측에도 서한을 보내 무산된 해당 제안과 관련해 '법적 조치, 중재 및 또는 규제 기관 진정 제출을 적극 검토 중'이라고 밝혔다.

텔레그래프가 공개한 인판티노 회장 수신 서한에는 다음과 같은 내용이 담겼다. "UEFA는 FIFA가 제안한 FFE 계획 및 아래에 기술된 모든 관련 사안으로부터 발생하는 법적 조치, 중재 및 또는 규제 기관 진정 제출(통칭 '소송 절차')을 적극 검토하고 있음을 본 서한을 통해 공식 통지한다. 귀하와 FIFA는 본 통지서에 기재된, 귀하 또는 FIFA가 소지·보관·관리하고 있는 모든 문서 및 전자 저장 정보를 즉시 식별, 소재 파악 및 보전하기 위한 조치를 취해야 한다."

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UEFA는 이어 FIFA를 향해 "본 서한 전달 이후 관련 자료를 파기, 삭제, 변경, 은닉 또는 손실할 경우 '증거 인멸'에 해당할 수 있다"고 경고했다. 그러면서 이러한 행위가 발생할 경우 추가적인 법적 조치를 배제하지 않겠다고 덧붙였다.

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UEFA는 해당 서한을 통해 인판티노 회장을 비롯해 아르센 벵거 FIFA 글로벌 축구 발전 감독, 마티아스 그라프스트뢰무 사무총장, 케빈 라무르 최고운영책임자(COO) 등 특정 인물들이 "보유하고 있는 모든 관련 자료를 명확히 보전해야 한다"고 강력하게 요구했다.

조슈 쿠슈너는 자신의 '트라이브 이터널' 펀드를 통해 투자자 그룹을 이끌 예정이었으며, 트럼프의 후원자인 마페이 역시 여기에 참여할 계획이었다. JP모건과 오픈이코노믹스는 는 투자자 모집 과정에 관여한 것으로 알려졌다.

FILE - UEFA President Aleksander Ceferin, left, talks to FIFA President Gianni Infantino

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한편 인판티노 회장은 해당 계획 철회 후 다음과 같이 입장을 밝혔다. "FIFA 포워드 엔터프라이즈 프로젝트는 FIFA 회원국들과 전 세계 축구, 특히 지원이 가장 필요한 국가들을 더욱 강화하기 위한 기반을 제공하고자 기획됐다. 초기부터 밝혔듯, 이는 과반수 FIFA 회원국이 지지하고 FIFA 의회, 대륙연맹, 기타 이해관계자들과의 협의 과정을 거치는 경우에만 추진될 예정이었다. 그러나 다양한 의견을 경청한 결과, 본 프로젝트가 목적 달성에 더 이상 도움이 되지 않는 수준의 분열을 야기했음이 명확해졌다. 지지율을 떠나 이는 본래 취지에 부합하지 않는다"며 철회 의사를 전했다. 이어 인판티노 회장은 "우리의 목적은 언제나 우리 경기를 통합하고 발전시키는 것이었으며, 앞으로도 그럴 것이다. 따라서 이번 제안은 진행하지 않을 것"이라고 명시했다. "앞으로 며칠, 몇 주 안에 축구의 공동 이익이라는 정신 아래 모든 이해관계자를 다시 한자리에 모으겠다. 지원이 필요한 국가를 중심으로 전세계 축구를 지속적으로 성장시키는 것이 목표"라고 덧붙였다.

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영국 데일리메일은 "인판티노 회장이 자신의 계획을 해명하고 이를 오보라며 언론 탓으로 돌린 지 불과 24시간도 지나지 않아 나온 이번 발표는 그에게 굴욕적인 후퇴로 기록됐다"고 평가했다.

이번 사태로 내년 3월 FIFA 회장 선거에서 단독 출마가 예상됐던 인판티노 회장의 향후 입지는 불투명해졌다. FIFA 회원국들이 인판티노 회장의 불신임 투표를 발의해 그를 축출할 가능성도 제기된다. 불신임 투표 절차를 시작하기 위한 최소 기준은 46개 FIFA 회원국이며, UEFA 소속 회원국만 해도 55개국에 달한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com