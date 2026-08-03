"'韓 에이스' 이강인 걸림돌이라고" 英 단독 '1억파운드의 사나이' 그릴리쉬 '날벼락'…아틀레티코 마드리드行 급부상, 시메오네 궁합 '굿'

사진캡처=더선

아틀레티코 마드리드 SNS

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]'1억파운드의 사나이' 잭 그릴리쉬(맨시티)가 이강인(아틀레티코 마드리드)과 한솥밥을 먹을 수 있다는 주장이 제기됐다.

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영국의 '더선'은 3일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드가 맨체스터 시티에서 입지가 좁아진 그릴리쉬 영입을 깜짝 시도하는 방안을 검토 중이라는 소식이 전해졌다'고 단독 보도했다.

이강인은 지난달 25일 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 둥지를 옮겼다. 등번호 7번을 받은 그의 계약기간은 2031년 6월까지다.

그릴리쉬 영입설까지 제기됐다. '더선'은 '그릴리쉬는 볼을 가지고 있을 때나, 없을 때나 왕성한 활동량 덕분에 구단의 관심을 받고 있다. 그는 키어런 트리피어와 코너 갤러거 같은 잉글랜드 선수들을 영입한 바 있는 디에고 시메오네 감독의 전술에 잘 맞는 선수로 평가받고 있다'고 전했다.

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그릴리쉬는 2021년 8월, 당시 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고 이적료인 1억파운드(약 1944억원)에 애스턴 빌라에서 맨시티로 둥지를 옮겼다. 기대는 컸다. 하지만 현실은 달랐다.

그릴리쉬 SNS

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첫 시즌 부진했고, 맨시티 2년차인 2022~2023시즌에는 사상 첫 트레블(3관왕) 달성에 일조했다. 유럽챔피언스리그(UCL)는 물론 EPL, FA컵에서 맹활약하며 다시 기대감을 끌어 올렸다.

그러나 2023~2024시즌 다시 추락했다. 유로 2024 출전까지 좌절됐다. 파격적인 금발 머리에 술에 취한 모습이 계속 목격되며 팬들을 놀라게 했다. 이후 프리시즌에 복귀해 다시 몸을 만들었지만 긴 침묵은 이어졌다.

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그릴리쉬는 2024~2025시즌 EPL에서 20경기에서 출전, 1골 1도움에 그쳤다. 선발 출전은 단 7경기에 불과했다. FA컵과 UCL에서는 각각 1골을 터트렸다.

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맨시티를 떠난 펩 과르디올라 감독은 지난 시즌을 앞두고 그릴리쉬를 전력 외로 분류했다. 그릴리쉬는 명예회복을 위해 에버턴으로 임대됐다. 하지만 재기에 실패했다. 그는 EPL 20경기에 출전해 2골을 기록했지만, 피로골절 수술로 1월 이후 자취를 감췄다.

엔조 마레스카 감독이 지휘봉을 잡은 맨시티는 여전히 그릴리쉬를 전력 외로 판단하고 있다. 그는 임대 후 맨시티로 복귀했다. 부상에서도 회복했지만 홍콩과 서울로 이어지는 아시아 투어에 제외됐다.

AP 연합뉴스

하지만 그릴리쉬의 아틀레티코 마드리드 이적에 이강인이 걸림돌이 될 수 있다는 전망도 나왔다. 포지션이 겹칠 수 있다.

'더선'은 '아틀레티코는 이미 공격진이 탄탄하게 갖춰져 있기 때문에 이적 협상이 순조롭게 진행되기까지는 몇 가지 어려움이 있을 수 있다'며 '시메오네 감독은 PSG에서 이강인을 영입했고, 알렉스 바에나, 티아고 알마다, 아데몰라 루크만 등 측면 공격 옵션도 보유하고 있다. 그릴리쉬가 마드리드로 이적하게 된다면, 로테이션을 받아들여야 할 가능성이 높다'고 강조했다.

이런 가운데 에버턴은 그릴리쉬의 재임대를 노리고 있다. 애스턴 빌라 복귀 가능성도 있다. 사우디아라비아, 미국 메이저리그사커(MLS) 이적설도 동시에 흘러나오고 있다.

그릴리쉬의 거취가 안갯속이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com