[오피셜]'벨링엄 도발→뒤통수 '퍽'' 아르헨티나산 바르코, 첼시 전격입단…"노인들만 모셔오는 건 아닙니다"

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출처=첼시 구단 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 명문 첼시가 잉글랜드 축구와 '썸씽'을 일으켰던 아르헨티나 출신 선수를 영입했다.

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첼시는 3일(한국시각), 자매 구단인 프랑스 스트라스부르에서 뛰던 아르헨티나 국가대표 미드필더 발렌틴 바르코(22)와 7년 계약을 체결했다고 발표했다. 바르코는 올 시즌 첼시 지휘봉을 잡은 스페인 출신 사비 알론소 신임감독 체제에서 영입한 여덟번째 선수다.

바르코는 2023~2024시즌 잉글랜드 브라이턴 소속으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 6경기를 포함해 총 7경기에 출전했다. 신장 1m70 단신으로 중앙 미드필더와 왼쪽 풀백 등을 두루 소화하는 유틸리티 플레이어인 바르코는 2025년 브라이턴에서 스트라스부르로 임대된 후 같은 해 팀의 유로파컨퍼런스리그 우승에 기여한 후 완전이적 계약을 체결했다. 프랑스 리그1에서 총 54경기에 출전했다.

스트라스부르에서 두각을 드러내며 아르헨티나 대표팀에도 승선한 바르코는 2026년 북중미월드컵 최종명단에 승선해 주로 조커로 월드컵 무대를 누볐다. 그는 미국 애틀랜타에서 열린 잉글랜드와의 준결승전에선 특히 2대1로 승리한 후 잉글랜드 에이스 주드 벨링엄(첼시)에게 뒤통수를 맞는 장면으로 화제의 중심에 섰다. 바르코가 엔조 페르난데스(첼시)의 동점골이 터지자 벨링엄을 두 차례 도발했다는 사실이 추후에 밝혀졌다. 페르난데스뿐 아니라 리스 제임스 등 첼시 소속 잉글랜드 대표 선수들과도 한솥밥을 먹게 되었다.

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반등을 노리는 첼시는 이번 여름 어느 팀보다 분주하게 움직이고 있다. 36세 베테랑 공격수 대니 웰백을 비롯해 크리스탈팰리스의 수비수 막상스 라크루아, 애스턴빌라의 공격수 모건 로저스 등을 영입하며 알론소 감독의 입맛대로 스쿼드를 강화하고 있다. 베테랑 미드필더 조던 헨더슨 영입도 앞두고 있다.

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첼시는 호주와 홍콩에서 프리시즌 투어에 임한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com