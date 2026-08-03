"KFA 회장 선거인단 1만명 구성 어떻게?" 5차 K-축구혁신위 4일 오후 비대면 개최

K-축구 혁신위 4차 회의 브리핑하는 박지성 공동위원장

박지성 K-축구혁신위 공동위원장과 최휘영 문체부 장관. 사진제공=문화체육관광부

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K-축구 혁신위원회(이하 혁신위) 5차 회의가 4일 비대면으로 진행된다.

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지난달 6일 최휘영 문체부장관의 주도로 유승민 대한체육회장과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 남자축구 이해관계자 위원회 위원이 공동위원장으로 참여한 혁신위 출범 한 달째. 홍명보호가 북중미월드컵 조별예선에서 탈락한 직후 국민적 비난 여론 속에 출범한 혁신위는 대한축구협회(KFA) 거버넌스 혁신을 핵심 과제로 지난 27일까지 매주 월요일마다 서울 국립현대미술관 서울관에 모였다. 최 장관이 직접 섭외한 이영표 해설위원, 박주호 해설위원 등 축구 레전드들과 유승민 대한체육회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 국립부경대 교수 등 체육 행정가 및 전문가 11명이 위원으로 참여했다.

발언하는 박지성 위원장

1~4차 회의의 가장 중요한 아젠다는 'KFA 선거인단 확대를 위한 규정 개정'과 선거인단 규모 및 구성이었다. 정몽규 회장 4선 당시의 192명이었던 선거인단 규모를 대폭 늘리는, 소위 '직선제 도입'을 추진했다. 지난달 대의원총회에서 대한체육회장 선거인단 확대를 의결한 대한체육회가 종목단체 규정 개정에 발빠르게 나섰다. 정몽규 대한축구협회의 사퇴 후 60일 이내 치러야 했던 보궐선거 규정을 신속하게 개정했다. '회장 궐위시 선거 기한 60일 연장'으로 최대 8개월까지 시간을 확보했고, '회장 직무대행 권한 명시' 등 규정 개정을 통해 이용수 회장 권한대행에게 시급한 정관 개정 등이 가능하도록 권한을 부여, KFA 선거인단 개편의 장벽을 제거했다. 회원종목단체 규정에서 선거인단 100~300명 간선제 조항을 삭제하는 개정안도 8월중 이사회에 상정, 의결할 예정이다.

당초 3일 오전 비대면 회의로 예고됐던 제5차 혁신위는 4일 오후 4시로 옮겨졌다. 4일 제주 유나이티드와 바이에른 뮌헨의 친선전, 여름휴가 등 위원들의 일정 조정에 어려움이 있어 일정이 하루 연기됐고 첫 비대면 방식으로 진행된다.

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4차 회의에서 혁신위가 KFA에 권고할 선거인단 규모가 1만명 이상으로 공식화된 만큼 이날 회의에서는 대한체육회 선거인단 개편안을 바탕으로 KFA가 임원, 심판, 지도자, 선수 등의 비율과 구성을 다시 제시할 것으로 보인다. 대한체육회 안은 전체 선거권자 9만2194명 중 임원 5296명(5.7%), 심판 1만1801명(12.8%), 지도자 3만6981명(40.1%), 선수 3만8116명(41.3%)이다. 임원, 심판, 지도자는 전원, 선수는 전체 선수의 13.9%로 최근 전국체전, 생활체육대축전, 국가대표 강화훈련 참가 선수로 자격을 제한했다. 축구 종목의 특성에 맞게 '전국체전' 대신 가장 신뢰도 높은 전국 규모의 대회를 택해야 한다. K리그1-2 프로, K3-4, 세미프로, K5~7부 동호인, 대학리그 대상 선거인단 구성안을 어떤 식으로 도출할지 고심중이다. 무엇보다 동호인 14만명의 대표성을 가진 선거인단을 얼마나 참여하게 할지, 그 인원을 어떤 기준으로 추출할지가 난제이자 관심사다.

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또 지난 4차 회의 직후 박지성 위원장이 "전력강화위원회의 독립성과 대표팀 감독 선임 절차의 합리성을 높이는 방안에 대한 논의가 있었고, 다음 회의 때 구체적 개선방안을 논의할 것"이라고 예고한 만큼 A대표팀 감독 선임에 있어 대한체육회 공개 채용 방식을 적용하는 것이 과연 종목 특성과 세계 축구계의 현실에 부합하는지에 대한 토론도 이어질 것으로 보인다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com