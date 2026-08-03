보여주기? 바이에른이 찍었다! '유럽 빅리그 직행' 허재원, 초고속 데뷔...아인라흐트와 DFB 주니어렌 포칼 64강 선발 출전 '3대1 승 일조'

사진캡처=바이에른 뮌헨 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'유럽파 골키퍼' 허재원이 데뷔전을 치렀다.

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허재원은 3일(한국시각) 스포르트플라츠 하인리이 질레 스트라우에서 열린 아인라흐트 U-19 팀과의 'DFB 주니어렌 포칼' 64강에서 선발 출전해 맹활약을 펼쳤다. 바이에른 뮌헨2는 허재원의 활약 속 3대1 승리를 거뒀다.

제주 SK는 지난 31일 공식 채널을 통해 '구단 산하 유소년 출신 골키퍼 허재원(18)이 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨2로 이적한다'고 발표했다.<스포츠조선 단독보도> 이어 '허재원이 2027년 1월까지 바이에른에서 6개월간 임대로 활동한다'며 '일정 조건이 총족되면 완전 이적 조항까지 발동되는 옵션이 포함된 계약을 체결했다'고 전했다. 바이에른 역시 공식 홈페이지를 통해 같은 내용을 전했다.

허재원은 2009년 권정혁의 핀란드 리그 이적 이후 17년 만에 유럽 무대에 진출한 한국인 수문장이 됐다. 한국 골키퍼가 유럽 빅리그 클럽에 직행한 것은 허재원이 최초다.

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허재원은 제주가 애지중지 키운 유망주다. 1m94-83kg의 압도적인 피지컬과 동물적인 반사신경을 자랑하는 그는 지난해 제주 U-18팀 소속으로 U-17 월드컵 최종엔트리에 승선하며 주가를 높였다. 2026시즌을 앞두고 제주와 준프로 계약까지 체결했다. 일찌감치 잠재력을 인정받은 허재원은 1월 제주의 전폭적인 지원 속 바이에른에서 위탁 교육을 받았다. 이어 '세계 최고의 명문' 중 하나인 바이에른이 전 세계 19세 이하 유망주를 선발해 훈련, 경기, 문화 교류를 함께 진행하는 국제 육성 프로그램인 'FC바이에른 월드 스쿼드 2026' 명단에 이름을 올리며 주목을 받았다.

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지난해 제주와 파트너십을 체결한 세계적인 유스 육성 플랫폼 'R&G (Red & Gold Football)' 관계자는 지난해 11월 제주 U-18팀이 참가한 'K리그 아시안 유스 챔피언십 제주 2025'를 관전하며 허재원의 잠재력을 직접 확인했다. 허재원은 곧바로 'FC바이에른 월드 스쿼드'의 일원으로 6월부터 훈련을 진행했고, 바이에른 레전드이자 월드 스쿼드 사령탑인 로이 마카이 감독을 비롯한 코칭스태프의 신뢰를 받으며 자신감을 한껏 끌어올렸다.

바이에른 측은 두 차례의 소집 훈련 과정에서 보여준 성장 속도와 적응력을 높이 평가하여 허재원에게 러브콜을 보냈다. 허재원 측은 제안에 반색하면서도, '자칫 제주와의 파트너십에 따른 보여주기식 영입일 경우, 오히려 성장에 도움이 되지 않을 수도 있다'며 고심했다. 하지만 기우였다. 바이에른의 골키퍼 코치가 직접 허재원의 능력에 엄지를 세우며, 강한 애정을 드러냈다. 심지어 "빨리 합류시켜달라"는 요청까지 했다. 이후 협상은 일사천리였다. 완전 이적도 꽤 좋은 조건으로 넣었다. 마누엘 노이어 이후를 준비 중인 바이에른은 허재원을 키우겠다는 뜻을 분명히 했다.

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미하엘 비징거 바이에른 스포츠 디렉터 겸 유소년 육성 책임자는 "허재원은 파트너 클럽인 제주 출신의 대단히 흥미로운 골키퍼 유망주"라며 "지난 1월 캠퍼스 입단 테스트에서 긍정적인 인상을 남겼고, 이후 월드 스쿼드에서 이를 다시 한번 증명해 냈다. 반년 동안 우리와 함께할 그가 U-19 팀에서 어떻게 발전해 나갈지 매우 기대된다"고 밝혔다. 허재원도 "제주에서 축구를 시작하고 바이에른에서 훈련하며 꿈을 키워왔다. 저를 키워준 제주에 보답하고, 바이에른에서도 당당히 경쟁하는 선수가 되겠다"고 소감을 전했다.

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공식 발표를 하자마자 공식전에 선발 출전시키며 허재원에 대한 바이에른2의 기대가 확실함을 다시 한번 입증했다. 데뷔전을 치른 허재원은 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 열리는 제주와 바이에른의 친선경기에서 공식 입단식을 진행한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com