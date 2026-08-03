대반전, 월드컵 스타 보지냐 "취업 사기" 당했다?, 콜로콜로 오피셜 띄워놓고 '월급 3700만원 못 줘'→"출국 포착" 반전에 반전

출처=콜로콜로 구단 SNS

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵이 낳은 깜짝스타 보지냐(40)가 일자리를 잃을 위기에 놓였다는 보도가 나왔다.

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칠레 명문구단 콜로콜로는 월드컵이 끝난 후인 지난달 26일(한국시각), 공식 SNS를 통해 보지냐 영입을 깜짝 발표했다. 이름과 얼굴을 직접 언급하지 않았지만, 카보베르데 출신 골키퍼 보지냐의 곱슬머리 사진과 함께 '아우라'라는 단어를 올렸다. 아닐바르 모사 콜로콜로 회장은 직접 "(보지냐)에이전트와 합의에 도달했다. 메디컬테스트 후 구단에 합류할 것"이라고 발표했다. 이적전문가 파브리시오 로마노도 '히어 위 고'를 띄웠다.

하지만 그로부터 일주일이 지나도록 합류 소식은 들리지 않았다. 현지 매체는 '개인 사정과 출입국 절차'로 보지냐의 합류가 차일피일 늦어지고 있다고만 보도했다. 이런 가운데, 멕시코 'TUDN' 소속 자리치 소사 기자는 콜로콜로가 당초 보지냐측과 합의한 급여 조건을 이행하지 않았다고 깜짝 보도했다. 이에 보지냐가 포르투갈에서 칠레 산티아고로 향하는 항공편을 여러차례 연기하고 있다는 것이다.

출처=파브리시오 로마노 SNS

출처=파브리시오 로마노 SNS

콜로콜로는 실력과 마케팅 파워를 겸비한 보지냐에게 월급 2만7000달러(약 3700만원)를 약속한 것으로 전해졌다. '파토' 가능성이 제기되자, 멕시코 케레타로, 모로코 벨카네 등이 영입 경쟁에 뛰어들었다. 보지냐는 실질적인 협상을 위해 모로코로 향했다는 보도도 나왔다.

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하지만 보지냐의 행선지는 결국 콜로콜로가 될 것으로 보인다. 보지냐는 3일 칠레행 비행기에 오르는 모습이 포착됐다. 로마노도 다시 '히어 위 고'를 띄웠다. 월드컵 전까지 포르투갈 2부리그에서 뛰던 무명 선수는 '바르셀로나 출신' 아르투로 비달이 주장을 맡은 팀에서 새로운 도전에 나설 예정이다. 보지냐는 월드컵 조별리그 스페인전에서 7개의 선방으로 0대0 깜짝 무승부를 이끄는 활약과 '뜨거운 눈물'로 일약 스타덤에 올랐다. 팬이 뽑은 월드컵 베스트11에 선정된 보지냐의 인스타그램 팔로워수는 2950만명이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com