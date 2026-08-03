[오피셜]'가짜 뉴스에 가만 있지 않겠다' 아스널과 강하게 이적 링크된 브라질 스타 비니시우스 대리인의 공개 경고..'왜 하필 지금 시점에서..레알 마드리드와 연장 계약 난항'

Brazil's forward #07 Vinicius Junior reacts during the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]'가짜 뉴스에 가만 보고만 있지 않겠다.'

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브라질 축구 스타 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)의 에이전시가 최근 이적설에 대한 매체 보도를 비판하며, 일부 보도에 대해 '비전문적'이라고 평가했다.

레알 마드리드 공격의 핵인 비니시우스의 소속사 '록 네이션 스포츠 인터내셔널'은 비니시우스를 둘러싸고 이적설이 증폭되는 가운데 3일(한국시각) 강경한 어조의 성명을 발표했다. 해당 성명에서 특정 보도를 명시하지는 않았다. 최근 비니시우스의 이적설이 끊이지 않고 있다. 현 소속 클럽 스페인 거함 레알 마드리드에서의 거취가 불투명해지고 있다. 장기화되고 있는 계약 연장 협상이 좀처럼 풀리지 않고 있다는 얘기도 나오고 있다.

(FILES) Brazil's forward #07 Vinicius Junior reacts after the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. Vinicius Junior apologized to Brazilian fans on July 10, 2026 for the "enormous frustration" caused by their World Cup elimination by Norway and promised to "fight" to restore the might of the Selecao. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

록 네이션 스포츠 인터내셔널의 마이클 요르마크 회장은 자신의 SNS를 통해 '록 네이션 스포츠 인터내셔널과 당사 임직원 일동은 비전문적이고 정보가 부족한 언론이 관심을 끌 목적으로 허위의 손해를 입히는 정보를 게시할 때 가만히 보고만 있을 수 없다'고 밝혔다. 또 '특히 어떠한 근거도 없이 당사의 고객을 개인적으로 표적 삼을 때 결코 받아들일 수 없다. 이런 보도는 (선수에게) 해로우며, 명예훼손에 해당한다. 언론사와 기자들은 스스로 더 큰 책임감을 가져야 한다'라고 주장했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Brazil's Vinicius Junior reacts IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang

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유럽 매체들은 비니시우스의 이적 협상이 마지막 단계에 접어들고 있다고 보고 있다. 레알 마드리드와의 계약 연장에 관한 협상은 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 최근 비니시우스와 강하게 링크된 클럽은 EPL 아스널이다. 이러한 불확실성은 비니시우스의 상황을 예의주시하고 있는 것으로 알려진 아스널의 관심을 끌었다. 아스널은 '해결사' 비니시우스를 영입할 기회를 높이기 위해 주급 체계를 조정하고,초상권 활용 기회를 제공할 의향이 있는 것으로 알려졌다.

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2000년생인 비니시우스는 레알 마드리드와 2027년 6월까지 계약돼 있다. 현재 그의 시장가치는 1억5530만유로다. 비니시우스는 브라질 국가대표로 북중미월드컵에 출전해 4골-1도움을 기록했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com