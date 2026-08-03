양민혁 임대 불가피! '손흥민 찰칵 후계자' 2007년생 무어, 또 토트넘 떠난다…'로마노 독점' 분데스리가 FC쾰른 계약 임박

로마노 SNS

레인저스 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]토트넘이 미래인 2007년생 마이키 무어가 또 임대를 떠난다.

Advertisement

이번에는 독일 분데스리가다. 유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노는 3일(이하 한국시각) 'FC쾰른이 토트넘의 재능 있는 윙어 무어의 임대 영입 계약에 임박했다. 잉글랜드를 포함해 여러 국가에서 제안이 있었지만, 오늘 밤 토트넘에 공식 제안이 전달된 후 쾰른이 경쟁을 주도하고 있다'며 '완전 영입 옵션이 포함되지 않은 순수한 임대 계약'이라고 밝혔다.

무어는 토트넘의 성골 유스다. 7세 때부터 인연이 시작됐다. 2024년 5월 15일 맨시티와의 2023~2024시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 1군 데뷔전을 치렀다. 만 16세 277일의 깜짝 등장이었다. 토트넘 역대 최연소 1군 출전 기록을 새롭게 작성됐다.

그해 여름 토트넘은 만 17세가 된 무어와 프로계약을 체결했다. '포스트 손흥민'으로 주목받았다. 무어는 손흥민의 트레이드 마크인 '찰칵 세리머니'를 선보이기도 했다. 손흥민도 토트넘 시절 아꼈다.

Advertisement

토트넘은 더 많은 출전 기회를 보장하기 위해 지난 시즌 시즌 스코틀랜드 명문 레인저스로 임대 보냈다. 활약이 대단했다. 그는 지난 시즌 프리미어십에서 33경기에 출전해 7골 3도움을 기록했다. 스코틀랜드 프로축구선수협회(SPFA)가 선정한 올해의 영플레이어를 수상했다.

토트넘 SNS

Advertisement

무어는 이번 여름 토트넘에 복귀했다. 뉴질랜드, 호주 투어에 함께했다. 1일 첼시와의 친선경기에선 후반 22분 교체투입됐다.

하지만 토트넘에선 여전히 뛸 공간이 많지 않다. 출전 기회를 얻기 위해선 또 다른 탈출구가 필요했다. 잉글랜드 챔피언십(2부)의 미들즈브러를 포함해 여러 구단이 무어 임대를 희망했다.

Advertisement

그러나 무어는 유럽 5대 리그에서 뛰기를 희망했다. 분데스리가에서 또 다른 성장을 노리고 있다.

Advertisement

무어보다 한 살 많은 2006년생 양민혁도 임대가 불가피해 보인다. 그는 지난 시즌 포츠머스에 이어 코번트리로 재임대됐다. 그러나 활약은 미비했다. 새 시즌 토트넘에서도 뛸 자리는 없다. 양민혁은 무어와 달리 첼시전에선 기회도 받지 못했다.

변수는 아시안게임이다. 토트넘은 양민혁의 아아치-나고야 아시안게임 차출을 허락했다. 아시안게임은 다음달 열리며, 그 기간 양민혁을 활용할 수 없다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com