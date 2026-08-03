[프리시즌 매치 리뷰]'슬롯→이라올라' 사령탑 바꾼 리버풀, 리즈 상대로 2-0→2-4 '충격' 역전패..'후반 수비라인 붕괴, 칼버트 르윈 멀티골 폭발'

리버풀과 리즈의 프리시즌 친선경기 장면 캡처=리버풀 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]사령탑을 바꾼 EPL 리버풀이 프리시즌 친선경기에서 리즈 유나이티드에 다소 충격적인 완패를 당했다. 먼저 2골을 넣어 앞서 가다가 후반에만 4실점하며 와르르 무너졌다.

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지난 2025~2026시즌을 끝으로 아르네 슬롯 감독과 결별한 리버풀은 새 시즌을 앞두고 스페인 출신 안도니 이라올라 감독을 전격 영입했다. 리버풀은 3일(한국시각) 미국 시카고 솔저 필드에서 벌어진 리즈와의 친선경기에서 2대4로 역전패했다.

리버풀은 전반 7분 루크 챔버스의 선제골로 기선을 제압했다. 경기 주도권을 잡은 리버풀은 전반 종료 5분 전 플로리안 비르츠의 추가골로 2-0으로 앞섰다. 전반전은 리버풀 이라올라 감독이 의도한 대로 흘러갔다.

캡처=리버풀 구단 SNS

리즈는 후반전에 놀라운 역전 드라마를 썼다. 리버풀은 후반전에 선수를 대거 교체하면서 점검 차원의 경기를 펼쳤다. 그라벤베르흐, 키에사, 존스, 쿠마시, 엘리엇, 램지, 은디아예, 치미카스 등을 조커로 놓었다. 선수들의 호흡이 잘 맞지 않았고, 상대에게 공간을 내주면서 실점 위기가 속출했다. 리즈는 후반 15분, 브렌든 애런슨이 만회골을 넣었고, 이어 도미닉 칼버트-르윈이 동점골을 기록했다.

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2분 후 션 롱스태프가 역전골을, 경기 종료 5분 전 칼버트-르윈이 강력한 헤더로 자신의 두번째 골을 터트리며 2골차 승리했다.

캡처=리버풀 구단 SNS

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리버풀은 이번 프리시즌 투어에서 2승1패를 기록 중이다. 선덜랜드를 4대2로, 렉섬을 1대0으로 눌렀고, 리즈에 졌다. 리버풀은 앞으로 세차례 친선경기를 더 치를 예정이다. 9일 AS모나코전, 코모전(16일, 17일)을 갖는다. 리버풀의 2026~2027시즌 프리미어리그 개막 상대는 뉴캐슬(24일 원정)이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com