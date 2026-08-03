"케인씨, 진심으로 죄송했습니다. 그만 집(토트넘)으로 돌아오세요" 사실상 무릎꿇고 영상편지 띄웠다…"시어러 기록 깨야죠"

출처=손흥민 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]한 방송 진행자가 '잉글랜드 레전드' 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)의 복귀를 염원하는 영상편지를 띄웠다.

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영국 스포츠라디오 '토크스포츠'의 진행자이자 골수 토트넘팬인 마제스틱은 3일(한국시각) 방송사 스튜디오에서 카메라를 바라보며 케인에게 직접 메시지를 전달했다.

첫 마디는 '굴욕적인 사과'였다. "해리 케인씨, 전에 이미 사과를 드린 바 있지만, 당신이 처음 토트넘을 떠났을 때 마음이 너무 아팠습니다. 그래서 당신이 뮌헨에서 우승하지 못하길 기도했죠. 하지만 당신은 독일에서 보란듯이 성공했습니다." 토트넘 유스 출신 원클럽맨인 케인은 2023년 '친정' 토트넘을 떠나 뮌헨에 새 둥지를 틀었다.

"뮌헨, 당신들은 케인과 함께 좋은 시간을 보냈죠. 그가 리그 우승을 안겨줬잖아요. 하지만 개인적으론 뮌헨이 유럽챔피언스리그에서 당분간 우승할 것 같진 않아요. 오히려 아스널의 우승 가능성이 더 높죠."

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"우리(토트넘)는 당신들에게 돈을 고스란히 돌려줄 겁니다. 바이아웃 8100만파운드(약 1560억원)요. 케인, 당신에겐 주급으로 40만파운드(약 7억7100만원)를 줄게요. 어마어마한 금액이지만, 세계적인 슈퍼스타인 당신에겐 당연한 금액이죠."

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"로베르토 데 제르비 감독은 당신이 복귀한다면 이렇게 말할 겁니다. '이번 시즌은 유럽클럽대항전에 출전하지 않으니까 월드컵 이후에 좀 더 휴식을 취할 수 있어. 게다가 프리미어리그에서 골을 넣는데 집중할 수 있고, 물론 리그컵에도 출전할 필요는 없어'라고요."

마제스틱은 그럴싸한 '플랜'도 제시했다. 프리미어리그 통산 최다득점 기록이다. 케인은 현재 앨런 시어러가 보유한 260골 기록에 47골 뒤쳐진 213골을 기록 중이다. "당신은 시어러의 기록에 아주 가까워졌습니다. 이번시즌에 20골 이상을 넣는다면, 당신이라면 충분히 가능한 일이겠지만, 만약 그렇게 되면 분데스리가 우승, 잉글랜드 대표팀 통산 최다골, 토트넘 역대 최다골, 그리고 프리미어리그 역대 최다골 등 업적을 모조리 달성할 수 있을 겁니다."

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"이렇게 되면 당신의 업적을 확고히 할 수 있다. 이제 누구도, 당신이 우승하지 못했다고 말할 수 없어요. 모든 것을 이뤄냈으니까요. 그러니 제발 집으로 돌아와서 토트넘을 이끌어주세요. 당신에게도 좋고, 우리에게도 좋고, 뮌헨에도 좋은 일입니다. 한번 해봅시다."

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케인은 2027년 여름 뮌헨과 계약이 만료된다. 현재 바르셀로나, 첼시 등이 케인 영입에 관심을 보인다는 보도가 나왔다. 물론, 지난 3년간 뮌헨에 정착한 케인이 어느정도 우승이 보장된 뮌헨을 떠나 당장 토트넘으로 복귀할지는 미지수다. 케인은 2025~2026시즌 모든 대회를 통틀어 무려 61골(51경기)을 터뜨리며 인생 최고의 순간을 만끽했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com