이강인+오시멘 라리가 폭파 조합 결성 가능! AT 마드리드가 원한다..."유럽 5대 리그 관심, 토트넘-바르샤도 영입 고려"

사진=X 캡처

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인이 축구화 끈을 조여메고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게 최고의 파트너가 될 수 있는 선수, 아틀레티코 마드리드가 보강을 노리고 있다.

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아프리카 축구 콘텐트 매체 아프리카사커는 2일(한국시각) '아틀레티코 마드리드, 바르셀로나, 토트넘이 빅터 오시멘의 영입 가능성을 타진했다'고 보도했다.

아프리카사커는 '오시멘은 이적시장 마지막 몇 주 동안 가장 인기 있는 선수 중 한 명이 될 수 있다. 이적 가능성은 커 보인다. 토트넘은 6000만 유로를 제시했지만 거절당했다. 바르셀로나 또한 몇 주 동안 오시멘과 연결됐다. 오시멘은 연봉 삭감을 고려하지 않고 있다. 오시멘과 갈라타사라이의 관계를 둘러싼 추측이 증가하고 있다. 선수와 구단 사이에 세금 관련 이견이 있다는 보도가 나왔으며, 오시멘이 팀 주장직을 포기했다는 주장도 제기되었다'고 전했다.

AFP연합뉴스

올여름 아틀레티코는 변화를 위해 여러 포지션을 보강했다. 그중 하나가 공격진이었다. 앙투완 그리즈만의 이탈 후 공격진의 중심을 잡아줄 에이스가 필요했던 아틀레티코는 2023년 여름부터 관심을 보인 이강인에게 고개를 돌렸다. 이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서 확고한 주전이 아니었던 상황, 선수로서 도약을 위해 아틀레티코의 손을 잡고 3년 만에 스페인 무대로 복귀했다.

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다만 아틀레티코의 보강은 여기서 끝날 수 없다. 훌리안 알바레스의 이적 가능성, 알렉산더르 쇠를로트의 부진과 함께 최전방도 아틀레티코의 여전한 고민 거리다. 특히 득점을 책임져야 할 알바레스가 바르셀로나, 파리 생제르맹(PSG), 레알 마드리드, 아스널 등 주요 구단들과 이름이 엮이며, 좀처럼 잔류 가능성이 보이지 않고 있다. 아틀레티코는 원하는 이적료 없이는 팔지 않겠다는 입장이지만, 알바레스의 단호하게 이적을 고수한다면 이에 대한 대비도 불가피하다.

AFP연합뉴스

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그 자리를 대체할 수 있는 공격수가 바로 오시멘이다. 릴, 나폴리 등 명문 구단을 거치며 유럽을 대표하는 골잡이로 활약했다. 2022~2023시즌에는 김민재와 함께 나폴리의 세리에A 우승을 이끌며 득점왕까지 차지했던 오시멘은 이후 이적 상황이 꼬이며 유럽 5대 리그를 떠났다. 2024~2025시즌부터 갈라타사라이에서 활약하고 있다. 다만 득점력은 여전하다. 튀르키예 무대에서 74경기를 뛰며 59골을 넣으며 여전한 골잡이 면모를 선보였다.

문제는 이적료 경쟁이다. 오시멘의 영입에 관심을 가진 것은 아틀레티코만이 아니다. 이미 제안을 건넸다고 알려진 토트넘을 비롯해 최전방을 원하는 여러 빅클럽들이 오시멘을 주시하고 있다. 아틀레티코가 이적료 경쟁에서 승리하기는 쉽지 않은 상황, 올여름 최전방 보강을 위해 아틀레티코가 오시멘을 향한 매력적인 제안을 건넬 수 있을지도 귀추가 주목되다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com