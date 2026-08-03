'손흥민 이적 → 공격력 급감' 토트넘, 지갑 탈탈 턴다…이번엔 '나폴리 문제아'에 1060억 베팅!

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[스포츠조선 박상경 기자] 손흥민의 전 소속팀 토트넘 홋스퍼가 '나폴리의 문제아' 빅터 오시멘(갈라타사라이)을 노리고 있다.

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영국 매체 커트오프사이드는 3일(한국시각) '토트넘이 최근 오시멘 영입을 위해 갈라타사라이에 최대 5500만파운드(약 1060억원) 조건의 이적료를 제시했다'고 전했다.

나이지리아 출신인 오시멘은 2017년 볼프스부르크(독일)에서 프로 데뷔해 릴(프랑스)을 거쳐 2020년 나폴리(이탈리아) 유니폼을 입었다. 2023~2024시즌까지 나폴리에서 133경기 76골-12도움의 뛰어난 활약을 펼쳤다.

그러나 오시멘과 나폴리의 관계는 급격히 틀어졌다. 2023~2024시즌 볼로냐와의 5라운드에서 오시멘이 페널티킥을 실축한 뒤 교체되면서 뤼디 가르시아 감독과 언쟁을 벌였고, 이후 구단이 SNS에 올린 영상은 인종차별 의혹을 샀다. 오시멘은 자신의 SNS에서 나폴리 관련 사진과 영상을 모두 내리며 강하게 반발했고, 시즌을 마친 뒤에는 팀에서 떠나겠다는 뜻을 분명히 했다. 나폴리 역시 2024~2025시즌 프리시즌 일정에서 그를 배제하면서 파국으로 치달았다. 결국 오시멘은 갈라타사라이 임대를 거쳐 지난해 7500만유로(약 1236억원)의 바이아웃으로 튀르키예에 정착했다. 오시멘은 갈라타사라이의 튀르키예 수페르리그 2연패에 일조하면서 기량을 증명했다.

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이런 오시멘이 시즌을 마친 뒤 이적을 추진하고 있다는 소식이 들렸다. 나폴리 시절부터 사우디아라비아 팀들로부터 끊임없이 구애를 받았으나, 모든 제안을 물리치면서 유럽 잔류의 뜻을 드러낸 바 있다. 그러나 높은 주급 탓에 과연 그가 빅클럽에 입성할 수 있을지에 대한 물음표가 뒤따랐다. 이런 상황에서 토트넘이 손을 내민 것이다.

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커트오프사이드는 '토트넘은 믿을 만한 골잡이가 필요하다. 히샬리송의 미래라 불투명하고 도미닉 솔란케도 결정력 문제를 해결해주지 못했기 때문'이라며 '폭발적이고 공격적인 9번을 영입한다면 로베르토 데 제르비 감독의 점유율 중심 전술의 구심점이 될 것'이라고 오시멘 영입 추진 배경을 설명했다.

문제는 갈라타사라이가 오시멘을 쉽게 내줄 생각이 없다는 것. 커트오프사이드는 '갈라타사라이는 6500만파운드(약 1251억원) 가량의 이적료를 원하고 있다'고 전했다. 나폴리에서 오시멘을 영입할 당시와 비슷한 규모의 금액이다. 오시멘을 내주더라도 손해를 보지 않겠다는 뜻이다.

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토트넘은 이번 이적시장에서 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스, 얀 폴 반 헤케를 영입하는 데 총 2억2950만파운드(약 4416억원)를 썼다. 루카 부슈코비치를 4600만파운드(약 885억원)에 내주긴 했지만, 투자 대비 수입은 크지 않다. 이런 상황에서 오시멘 영입까지 성사시킬 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com