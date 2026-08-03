"내 주말 망했어" 벨링엄에 뒤통수 퍽! 첼시 이적 결정에 팬들 뿔났다…잉글랜드 향한 '아르헨티나 바르코의 조롱' 재조명

주드 벨링엄에게 뒤통수를 얻어맞는 발렌틴 바르코. 사진=SNS 영상 캡처.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]2026 FIFA 북중미 월드컵에서 잉글랜드 대표팀의 주드 벨링엄과 충돌했던 아르헨티나의 발렌틴 바르코가 첼시로 이적했다. 바르코에 대한 잉글랜드 팬들의 시선이 곱지 않은데 이적을 강행한 첼시의 결정이 이해가 되지 않는다는 주장도 나온다.

Advertisement

영국 더선은 3일(한국시각) '첼시 팬들은 구단이 바르코의 영입을 발표하자 "주말을 망쳤다"며 불만을 드러냈다'고 보도했다.

바르코는 프랑스 리그1 구단인 스트라스부르에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시로 이적했으며, 계약 기간은 오는 2033년까지다. 바르코 지난 월드컵 잉글랜드와 아르헨티나의 준결승 경기에서 도발적인 행동을 했던 선수로 잘 알려져 있다. 당시 아르헨티나가 잉글랜드를 꺾고 결승 진출에 성공했다. 바르코는 아르헨티나의 승리를 축하하기 위해 그라운드로 뛰어 들어갔다. 이 과정에서 그가 잉글랜드 대표팀을 조롱하는 세리머니를 했다는 주장이 나왔다. 경기장 안에 있던 벨링엄은 이를 불쾌히 여겼고, 바르코의 뒤통수를 손으로 때리는 모습이 포착됐다.

AP연합뉴스

이런 배경에도 불구하고, 첼시는 잉글랜드 팬들에게 미움을 사고 있는 바르코의 영입을 그대로 추진했다. 이들 잉글랜드 대표팀 팬 중 상당수는 동시에 첼시 팬이기도 하다. 사회관계망서비스(SNS)에서 나온 반응들을 보면 첼시팬들도 이 영입을 반기지만은 않고 있다.

Advertisement

한 팬은 "전국의 모든 원정 경기장에서 야유를 받게 될 거다. 그걸 감당할 준비가 돼 있기를 바란다"고 말했다. 또다른 팬은 "고맙다. 이제 내 주말은 망했다"고 주장했다. 이밖에도 "당장 임대 보내라", "팔아버려", "가장 기대되지 않는 영입이다" 등 부정적인 반응이 주를 이뤘다.

Advertisement

바르코는 과거 브라이턴에서 뛰었던 경험이 있어 프리미어리그 무대에도 익숙하다. 하지만 브라이턴에서 주전 자리를 확고하게 차지하는 데 실패했고, 결국 세비야와 스트라스부르로 임대를 떠났다. 스트라스부르는 2024~2025시즌이 끝날 무렵 바르코의 임대 영입을 완전 영입으로 전환했다. 지난 시즌 바르코는 프랑스 팀에서 모든 대회를 통틀어 43경기에 출전해 12골을 기록했다. 그의 인상적인 활약은 리오넬 스칼로니 아르헨티나 대표팀 감독의 눈길을 끌었고, 월드컵 대표팀 소집으로 이어졌다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com