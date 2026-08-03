손흥민 우승하지 말라는 이야기...메시+인터 마이애미 해도 해도 너무하다 '더 브라위너 영입 추진'

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[스포츠조선 김대식 기자]리오넬 메시가 있는 인터 마이애미가 미국 메이저리그사커(MLS)를 당분간 지배하기 위한 계획을 또 추진 중이다.

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스페인 문도 데포르티보는 3일(한국시각) '인터 마이애미는 유럽에서 모든 것을 이루고 멀리서 새로운 도전을 찾는 축구 선수들에게 엄청난 매력 지대가 되었다. 사우디아라비아로 떠나거나, 미국에서 리오넬 메시와 함께 뛰는 두 가지 선택지 중 케빈 더 브라위너는 어느 쪽을 선호하는지 확실히 정한 것으로 보인다'며 더 브라위너가 메시와 뛰는 걸 원하고 있다고 보도했다.

매체는 '35세라는 나이를 감안하면 자연스러운 일일 수도 있지만, 이 벨기에 출신 플레이메이커는 그가 보여주던 본래 수준에 미치지 못했던 이탈리아 세리에A에서의 한 시즌을 뒤로하고 이번 여름 나폴리를 떠나게 될 수도 있다. 니콜로 스키라 기자의 설명에 따르면, 그는 이미 2025년 6월 인터 마이애미와 샌디에이고의 관심을 받았으며 두 구단 모두와 대화를 나누기도 했다'며 과거에 더 브라위너는 MLS 구단들과 협상을 진행한 적이 있다고 설명했다.

로이터연합뉴스

MLS 신생 구단인 샌디에이고는 리그에 입성하기 전부터 더 브라위너를 노렸다. 하지만 당시에는 더 브라위너가 맨체스터 시티를 떠나도 유럽에 더 머물고 싶다는 계획이었기에 미국행이 이뤄지지 않았다.

나폴리로 이적한 뒤에 더 브라위너는 자신의 실력도 제대로 보여주지 못했으며 구단의 방향성에 대해서도 굉장한 불만이 있는 상태다. 그는 지난 6월 "안토니오 콘테 감독은 나와 축구에 대한 관점이 매우 달랐고, 이를 숨길 이유도 없다. 나는 한 번도 진정으로 내 포지션에서 뛴 적이 없었다"며 전술적인 불만을 토로했다. 이어 "내가 잔류할까? 우선 어떤 방식으로 축구를 할 것인지에 대해 대화하는 것이 중요하다. 아직 계약 기간이 1년 남아 있지만, 구단과 이야기를 나누고 싶다"며 이적 가능성을 고려하고 있다는 식으로 이야기했다.

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더 브라위너의 불만이 터진 후 MLS 구단들은 다시 더 브라위너를 노렸다. 이탈리아 이적시장 전문가인 스키라는 지난 6월 개인 SNS를 통해 "일부 미국 MLS 구단들이 나폴리 미드필더 더 브라위너에게 관심을 보이고 있다. 더 브라위너의 미래는 현재 불확실한 상황"이라고 보도한 바 있다.

로이터연합뉴스

1년 전과 다르게 더 브라위너는 미국행에 굉장히 열린 것으로 보인다. 문도 데포르티보는 '현재는 MLS라는 대안이 한층 더 힘을 얻고 있다. 인터 마이애미는 그에 대한 관심을 다시 타올랐으며 그를 리오넬 메시, 루이스 수아레스, 로드리고 데 파울과 한데 묶고 싶어 한다. 하지만 시카고 파이어와 샌디에이고 역시 여전히 그의 뒤를 쫓고 있다'고 언급했다.

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만약 인터 마이애미에 더 브라위너라는 강력한 전력이 구축되면 MLS 역사상 최고의 전력이 탄생한다고 해도 과언이 아니다. 축구는 이름값으로 하는 게 아니지만 인터 마이애미의 전력은 유럽 구단에도 밀리지 않는 파괴력을 갖추게 된다. 디펜딩 챔피언으로서 이미 MLS 최고의 팀인 인터 마이애미라 이들의 전력이 강해지는 건 다른 경쟁팀, 예를 들어 손흥민의 LAFC 같은 구단에는 대형 악재다.