"무더위엔 이동경이지!" 울산 수비핵 김영권이 말하는 '달라진 울산'과 '돌아온 동경'[인터뷰]

사진(울산)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[울산=스포츠조선 윤진만 기자]울산 HD 베테랑 수비수 김영권이 말하는 팀의 반등 비결은 '원팀 정신'과 '수비 조직력'이다.

Advertisement

울산은 2일 문수축구경기장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 홈경기에서 이동경의 멀티골에 힘입어 3대1 승리했다. 20라운드에서 선두 서울을 같은 스코어로 물리치며 5경기 무승에서 탈출한 울산은 10승4무7패 승점 34점을 기록하며 전북(승점 34), 강원(승점 32)을 동시에 끌어내리고 4위에서 2위로 단숨에 두 계단 점프했다. 1위 서울(승점 43)과의 승점차는 9점으로 좁혔다. 최근 흐름상 서울의 독주를 저지할 강력한 대항마로 떠오르고 있다.

2022년 울산에 입단해 5년차로 접어든 김영권은 안양전을 마치고 울산의 달라진 점을 묻는 말에 먼저 '수비 조직력'을 꼽았다. 비록 울산은 8경기 연속 클린시트를 기록하지 못했지만, 점점 수비가 단단해지고 있다는 걸 느낀다고 했다. "월드컵 휴식기에 준비한 것이 조금씩 맞아가는 과정"이라고 말했다. 김영권은 "이진현, 이동경, 에릭, 이규성, 토마스 등 공격 1~2선에 위치한 선수들이 앞에서 잘 끊어준 덕에 수비수들이 부담을 덜 느끼고 있다. 공이 우리 진영으로 넘어왔을 때 힘들이지 않고 커버할 수 있다. 그런 점이 크게 작용하고 있다"라고 말했다.

울산은 올해 김현석 감독 체제에서 포백 전술로 시즌에 돌입해 전반기 도중 스리백 전술로 갈아탔다. 최근 2경기에선 2선 자원인 이동경을 중앙 공격수로 배치하는 제로톱 전술을 활용해 쏠쏠한 재미를 봤다. 밸런스가 잡힌 스쿼드로 안정적인 경기 운영을 보였다. 팀 스피릿도 몰라보게 좋아졌다는 평가를 받았다.

Advertisement

김영권은 "한 팀이 안정적으로 맞춰가는데는 어느정도 시간이 필요하다고 생각한다. 서울이 좋은 예"라며 "김현석 감독님이 전술적으로 선수들과 계속 소통을 해왔고, 어떻게 하면 편하게 수비를 할 수 있는지를 찾다보니, 지금 잘 맞아가는 것이라고 생각한다"라고 말했다.

Advertisement

안양에서 영입한 유틸리티 플레이어 토마스의 영입은 '신의 한 수'. 토마스는 공수를 쉴새없이 넘나들며 울산에 에너지와 안정감을 불어넣고 있다. 김영권은 "토마스처럼 앞에서 미드필더들이 쓸어주면 수비 입장에선 너무 편하다. 토마스는 웬만한거는 다 끊어준다. 볼 줄기(패스 줄기)도 좋다. '큰 영입'인 것 같다"라고 엄지를 들었다.

'에이스' 이동경은 3경기 연속골을 폭발했다. K리그1 대상을 수상한 지난시즌보다 더 빼어난 퍼포먼스를 펼치고 있다. 김영권은 "동경이는 우리 팀에서 매우 중요한 선수"라며 "특히 더운 여름에 마무리를 해줄 수 있는 선수는 꼭 필요하다. 동경이뿐 아니라 주위에 있는 선수들도 동경이를 많이 도와주고 있다. 그 선수들 역할도 중요하다. 울산이 좋은 성적 거둬서 MVP를 배출하면 좋을 것"이라고 말했다.

Advertisement

이동경은 월드컵에 다녀와 무기력함을 느꼈다고 털어놨다. 김영권은 "개인적으론 월드컵 경기에 못 뛰어서 힘들었을 거고, 팀적으로도 힘든 시기에 돌아왔다. 그런 문제는 누군가 도와주기보단 스스로 극복해서 최대한 빨리 벗어나야 한다. 경기 결과, 퍼포먼스에 스트레스를 받지 말라고는 얘기해줬다"며 "이제는 많이 좋아진 것 같다"라고 말했다.

Advertisement

울산 선수들은 서울전에서 마치 컵대회 결승전과 같은 '스피릿'을 보였다. 교체된 선수들은 벤치 앞에 앉거나 일어서서 경기에 뛰는 선수들을 목청껏 응원했다. 후반 야고의 골이 터졌을 땐 모든 선수가 세리머니를 하는 곳으로 달려갔다. 김영권은 "서울전 전까지 힘든 상태였다. 모두가 서울전을 통해 반전하겠다는 생각으로 경기에 임했다. 경기에 뛴 선수들은 누구랄 것도 없이 옆사람을 위해서 뛰었다. 경기를 뛰면서 그런 걸 느꼈다. 골을 넣었을 땐 모두가 한 마음으로 기뻐했다"라고 했다. 혈이 뚫린 울산은 안양전에선 더 나아진 경기력으로 승리를 쟁취했다.

2연승 상승세를 탄 울산은 선두 추격에 박차를 가한다. 김영권은 "전북, 강원 등과 워낙 승점차가 크지 않아서 한 경기 결과로 순위가 왔다갔다 한다. 여름 지나야 어느정도 (선두권)윤곽이 나올 것 같다. 우리 목표는 확실하다"며 "목표를 이루기 위해선 무실점 경기를 늘리되, 우리가 잘하는 걸 계속 잘해야 한다"라고 힘주어 말했다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com