이강인이 그릴리시 이적 차단? AT 마드리드 공격진 강화 '심혈'…로테이션 역할 부여→에버턴·빌라도 선택지

잭 그릴리시. 사진=트랜스퍼뉴스 라이브

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인을 영입한 아틀레티코 마드리드가 공격 전력 강화에 심혈을 기울이고 있다. 모하메드 살라에 이어 잭 그릴리시까지 노리고 있다는 소식이다.

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영국 더선은 2일(한국시각) '아틀레티코는 맨체스터 시티에서 전력 외 자원으로 분류된 그릴리시를 깜짝 영입하는 방안을 검토하고 있다'고 보도했다.

그릴리시는 공을 가지고 있을 때와 공이 없을 때 모두 많은 활동량을 보여주는 선수다. 이러한 장점이 디에고 시메오네의 아틀레티코 전술에 부합한다는 평가가 나온다. 시메오네 감독은 과거 키어런 트리피어와 코너 갤러거 등 잉글랜드 선수들을 영입한 바 있다.

하지만 실제 이적을 성사시키는 데는 몇 가지 걸림돌이 있다. 아틀레티코는 이미 공격진에 충분한 선수들을 보유하고 있기 때문이다. 시메오네 감독은 이미 PSG에서 이강인을 영입했으며, 측면에는 알렉스 바에나, 티아고 알마다, 아데몰라 루크먼 등의 선택지도 갖고 있다. 그릴리시가 아틀레티코로 이적하더라도 로테이션 역할을 받아들여야 할 가능성이 크다.

사진=더 터치라인

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그릴리시는 에버턴 임대 기간 중 부상을 당한 뒤 지난 1월 이후 경기에 출전하지 못하고 있다. 부상에서 회복한 뒤 다시 훈련에 복귀했지만, 맨체스터 시티의 아시아 프리시즌 투어 명단에서는 제외됐다. 이후 그릴리시는 경기 감각을 유지하고 다른 구단들의 관심을 끌기 위해 스페인 2부리그의 마요르카와 함께 훈련하기 시작했다. 아틀레티코 이적이 성사되지 않을 경우에는 에버턴 복귀를 노릴 수도 있다. 지난 시즌 에버턴 임대 기간 그릴리시는 2골과 6도움을 기록하며 나쁘지 않은 활약을 펼쳤다. 에버턴은 그릴리시를 다시 임대 영입하는 데 관심이 있으며, 현실적이면서도 위험 부담이 적은 선택이라고 판단하고 있다. 그릴리시가 프로 선수로 성장한 친정팀 애스턴 빌라로 복귀하는 시나리오도 있다.

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앞서 아틀레티코는 살라에도 관심을 보이고 있다. 이미 많은 공격수를 보유하고 있지만, 월드클래스급을 추가하길 원하고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 큰 주목을 받은 살라와 그릴리시가 이강인과 한 팀에서 뛰는 모습을 기대할 수도 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com